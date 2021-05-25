上海宣布：願捐台新冠疫苗 盼提供便利盡快輸台

圖為上海市嘉定區一處新冠疫苗接種站，可提供台灣民眾免費接種新冠疫苗。（記者林則宏／攝影）

上海解放日報旗下新媒體「上觀新聞」25日報導，上海市醫藥衛生發展基金會表達願意向台灣 捐贈疫苗 。該基金會秘書長施強華表示，「兩岸同胞是一家人，滬台兩地同胞在長期交流合作中結下了深厚友誼。上海各界十分關心島內尤其是台北市的疫情 ，期盼台灣同胞早日渡過難關。」

施強華說，「上海市醫藥衛生發展基金會願意向廣大台灣同胞捐贈一批疫苗，幫助緩解他們的燃眉之急。希望島內有關方面從人道主義和同胞之情出發，為這批疫苗盡快輸台提供便利，去除障礙。」

上海市醫藥衛生發展基金會前身是「上海市醫學衛生發展基金會」，成立於1988年9月，當時由前海協會長汪道涵擔任基金會理事長。

根據大陸國家新醫改要求，在「大衛生」的背景下，上海市醫改方案提出「廣泛調動社會資源，支持和發展醫藥衛生事業。設立上海市醫藥衛生發展基金會，鼓勵社會對醫藥衛生事業捐資捐助」。在此背景下，該基金會經上海有關部門同意，於2012年6月3日改註冊登記為「上海市醫藥衛生發展基金會」。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮24日也曾表示，面對島內日趨嚴峻的疫情和廣大台胞不斷承受的防疫壓力，島內一些團體和人士不斷呼籲採購大陸疫苗，大陸願意迅速作出安排，讓廣大台灣同胞盡快有大陸疫苗可用。

朱鳳蓮還說，「如果有需要，我們也願意積極考慮向台灣派出疫情防控專家，與台灣醫療衛生人士分享抗疫經驗，提供防疫諮詢。」