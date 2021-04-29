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華航事件延燒 防疫旅館首次淪陷

記者邱宜君、楊雅棠、陳碧珠／台北報導
華航諾富特飯店1名房務主管確診，3名員工發燒，指揮中心29日緊急撤離408名員工及旅客至北部6間集中檢疫所。在航警維持秩序下，所有人填寫資料，量測體溫，搭車離去。記者鄭超文／攝影
華航諾富特飯店1名房務主管確診，3名員工發燒，指揮中心29日緊急撤離408名員工及旅客至北部6間集中檢疫所。在航警維持秩序下，所有人填寫資料，量測體溫，搭車離去。記者鄭超文／攝影

華航機師確診事件越演越烈，除造成4起機師家庭群聚，檢疫旅館也首次淪陷，華航所屬「諾富特飯店」，出現第一例防疫旅館確診個案（案1120）。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中28日漏夜開會至午夜，決議清空旅館，29日一早親至現場坐鎮，透過廣播宣布此事，撤離過程又發現3名員工發燒，立即送醫並採檢，29日傍晚共有408人被緊急安排到北部6間集中檢疫所。

有症狀逾10天 診所未通報

陳時中表示，案1120為旅館房務主管，40多歲男性，因病情危急，在加護病房診治中。個案於17日出現咳嗽、流鼻水、食欲不振、呼吸喘等症狀，三度至同一家診所就醫，未被通報，27日至某醫院就醫，確診為肺炎，收治住院隔離，採檢確診，Ct值21，血清抗體IgM及IgG皆為陽性。

疫調顯示，案1120沒有出國史，獨居，未與家人同住，平常工作為檢查房間環境清潔，偶爾協助機組員購物、送餐，工作期間都戴口罩和手套。以發病日推估，案1120在4月15日就進入可傳染期，加上三次至診所就醫，初步掌握107名接觸者，包括友人、職場同事及診所就醫者及醫護人員，其中4人居家隔離，103人自主健康管理。

旅館清空 全送集中檢疫所

在旅館清空方面，陳時中表示，該旅館共有兩棟建築物，一為防疫旅館，一為一般旅館，但確診房務主管兩邊出入，加上可傳染時間長，指揮中心決議全面清空，並召回所有員工採檢，29日將203名員工、109名華航機師、76名外籍機師、20名一般房客移到集中檢疫所，檢疫規格比照之前部桃醫院，期滿採檢陰性才能放行。

華航機師家庭群聚 增兩例

除旅館員工，指揮中心另公布兩例與華航機師事件有關的個案，一為本土個案，為日前確診機師（案1078）同住妻子（案1121），40多歲，於隔離期間出現症狀而確診；另一為調查中個案，為血清抗體陽性女機師的丈夫（案1122），50多歲，與其妻同為華航貨機機師，夫妻及3名子女均驗出抗體，顯示一家5口都曾感染。

華航機師確診擴大採檢1279人，目前1101人接受病毒核酸檢驗，7人確診，其餘陰性。1099人已驗血清抗體，發現7人陽性，8人檢驗中，其餘為陰性。

綜合研判這波疫情已出現檢疫旅館、清真寺、中壢阿曼達舞場（案1112）等3大可能破口，確診機師及家人曾到北市清真寺參與宗教活動，與會人數達400多人，包括北市9所大專院校、108名學生，都列自主健康管理。至於案1112（70多歲男性），初步匡列190人，111人須採檢，但至29日僅採檢39人。

此外，已有4起染疫機師家庭群聚，共5名子女驗出病毒或抗體陽性，分別就讀林口康橋國際學校、桃園西門國小、桃園錦興國小，部分班級已停課。

旅館 陳時中 疫情

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