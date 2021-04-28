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新黨共諜案 王炳忠等5人全無罪

記者王聖藜／台北報導
新黨青年軍王炳忠（左）、林明正（右）等人涉犯國家安全法案件，台北地院28日判決5名被告都無罪。台北地檢署表示，一定會上訴。（中央社）
新黨青年軍王炳忠（左）、林明正（右）等人涉犯國家安全法案件，台北地院28日判決5名被告都無罪。台北地檢署表示，一定會上訴。（中央社）

新黨發言人王炳忠、新思維中心主任侯漢廷、文宣委員會副主任委員林明正及王炳忠的父親王進步，被控與陸生周泓旭共5人涉「共諜案」，觸犯國安法發展組織罪，台北地方法院28日判5人全部無罪。台北地檢署表示，一定會上訴。

判決指出，國安法發展組織罪的規定，限制人民參與組織、舉行活動、發表言論，與憲法的結社、言論權利有關，國家安全沒有發生危險時，毫無差別以高強度的刑罰手段限制人民，顯然過度侵害人民的憲法權利，不符比例。

合議庭指出，本於憲法法理綜合美國聯邦最高法院見解，對國安有「具體危險」時才可處罰，目前，雖中共政權未放棄武力統一台灣，但依審判卷證，王炳忠等人沒有對國家安全、社會安定產生明顯、立即的危害。

檢方指控，周泓旭2014年結識王炳忠、林明正、侯漢廷，接受中共國台辦政黨局副處長崔趙輝、上海市對外聯絡辦公室官員趙超指示，共組「新中華兒女學會4人核心決策小組」、「星火秘密小組」等組織在台發展；王炳忠另以「燎原新聞網」、「新中華兒女學會」、「台大中華復興社」社團組織為掩護，吸收現、退役軍人、青年、學生等階層人士，涉違國安法。

法官審理後認為，「新中華兒女學會」是新黨榮譽主席郁慕明為宣揚理念而成立，「燎原新聞網」是王炳忠成立的網站，「台大中華復興社」是台大討論議題的社團，都與中共培植內應勢力無關。

此外，檢察官所指的組織名單，是王炳忠等人列冊的支持者，這些人未受招募納為中共組織的成員。

判決指出，「星火」及「燎原」等名詞，是新黨青年軍在政治場合上的慣用語詞，無法憑此證據認定王炳忠等人使用「星火小組」一詞，就是組成「秘密」小組為中共發展組織。

合議庭更指出，新黨或「新中華兒女學會」有慣例舉行讀書會，王炳忠、林明正、侯漢廷在認識周泓旭前，早已定期聚會，難以認定因周的加入，讀書會變成「密會」性質。

檢方指控王炳忠等提供軍人資料給周泓旭，不過，法官依證據資料發現，軍人個資上網即可獲得，「中共為何要勞費王炳忠提供？」檢方控訴證據多有疏誤，難以認定是王炳忠等人費心為中共蒐集。

至於檢方指控王進步、王炳忠父子收取中共資金，合議庭認為，王炳忠於中國地區參與電視節目製播、出版書籍時有收入，王進步經營宮廟也有捐贈收入，沒有證據證明王炳忠的購屋款來自中共。

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