我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登1.8兆美國家庭計畫 年收40萬以下家庭不加稅

Novavax疫苗年底前獲緊急授權 效果同輝瑞、莫德納

紅火案更二審逆轉 辜仲諒一審判9年改判無罪

記者林孟潔／台北28日電
辜仲諒。(本報資料照片)
辜仲諒。(本報資料照片)

中信金控前副董事長辜仲諒被控紅火案纏訟15年，經最高法院二度發回更審，台灣高等法院更二審今逆轉判辜仲諒無罪，檢方可上訴。

檢方起訴認為，2004年陳水扁政府推動二次金改，中信金控欲插旗兆豐金控，辜仲諒被控與張明田、林祥曦、時任中信金控遵法主管鄧彥敦等人共謀，由中信銀行向巴克萊銀行買進連結兆豐金股票的結構債。

辜仲諒透過妹婿陳俊哲在香港成立資本額僅1美元的紅火公司，未經中信銀董事會同意，直接批示將結構債轉賣紅火公司；紅火只付5%的價金，就取得中信銀巨額財產，再向巴克萊銀行贖回結構債；辜仲諒等人使紅火因贖回結構債獲利美金3047萬餘元，而損害中信金控利益。

台北地方法院一審2010年10月依證券交易法、銀行法背信罪判辜仲諒9年徒刑；高院二審改判辜仲諒9年8月徒刑，併科1億5千萬罰金，但被最高法院撤銷發回更審。

高院更一審2018年9月12日認定辜仲諒犯金控法共同背信罪，但因自白、繳回犯罪所得、刑事妥速審判法3項減刑事由，改判他3年6月徒刑，另違反證券交易法禁止內線交易、禁止相對委託部分，更一審諭知無罪，但最高法院隔年再度撤銷發回更審；高院更二審今宣判。

高院 證券 台灣

上一則

台疫情升溫 柯文哲再槓陳時中「沒有戰爭是防守打贏」

延伸閱讀

住家外帶槍為憲法權利？ 最高院10月定奪

住家外帶槍為憲法權利？ 最高院10月定奪
少女社媒罵髒話是言論自由？ 官司打到最高院

少女社媒罵髒話是言論自由？ 官司打到最高院
住家外帶槍是否為憲法權利？最高院10月聽取控槍法爭議

住家外帶槍是否為憲法權利？最高院10月聽取控槍法爭議
銅鑼灣創辦人林榮基在台遭潑漆 3嫌二審加重刑度

銅鑼灣創辦人林榮基在台遭潑漆 3嫌二審加重刑度

熱門新聞

台灣網紅林啟晨和俄國女性友人拍攝惡搞影片，在臉上「畫假口罩」闖入印尼超市，掀起網友怒火。圖／翻攝自niluhdjelantik IG

臉畫口罩 台百萬網紅闖印尼超市超慘下場曝光

2021-04-25 08:52
美國國務院旅遊警示，將台灣從原本最安全的一級被升到「三級：三思而後行」。(本報資料照片)

美旅遊警示 台從最安全的1級掉到3級 和中港並列

2021-04-23 02:27
台積電創辦人張忠謀21日上午出席經濟日報主辦「大師智庫論壇」發表演講，他指出台積電今日地位與優勢得來不易，籲政府、社會乃至台積電都要努力守住且珍惜。記者林澔一／攝影

張忠謀：台灣難再打造下個護國神山 應珍惜現有優勢

2021-04-21 16:49
台灣局勢日前成為美日首腦會談中的主要議題，圖為美國總統拜登16日跟日相菅義偉會談畫面。美聯社

台海若有突發狀況 傳菅義偉政府已討論自衛隊法律運用

2021-04-25 09:01
台灣水庫面臨缺水危機，日月潭露出潭底，許多民眾到潭底拍照紀念。記者許正宏／攝影

圖輯／台灣鬧乾旱 民眾搶拍日月潭奇景

2021-04-23 18:48
美國國會跨黨派眾議員提出「台灣國際團結法案」，台陸委會22日對此表達感謝。記者林汪靜／攝影

美提法案釐清聯大2758號決議 台：中共錯誤引用

2021-04-22 12:12

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
老翁打完新冠疫苗「精力無窮」 1小時床戰3女 警方看傻

老翁打完新冠疫苗「精力無窮」 1小時床戰3女 警方看傻
CDC:完成疫苗接種 外出可不戴口罩 僅限戶外小範圍聚會

CDC:完成疫苗接種 外出可不戴口罩 僅限戶外小範圍聚會
8月開學的前30天內 中國留學生可直飛入境美國

8月開學的前30天內 中國留學生可直飛入境美國
美總人口3.3億 人口遷徙、國會洗牌 德州大贏家

美總人口3.3億 人口遷徙、國會洗牌 德州大贏家
天生緣分？2華裔女大生校車上閒聊 竟是中國孤兒院同窗

天生緣分？2華裔女大生校車上閒聊 竟是中國孤兒院同窗