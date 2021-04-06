台鐵3個月找不到局長 黨內指蘇貞昌緊握人事

行政院長蘇貞昌被點名，也要為太魯閣號事故下台。（記者林伯東／攝影）

太魯閣號 事故造成嚴重傷亡，交通部長林佳龍已經宣布請辭，但仍燒出行政院長蘇貞昌領導危機。行政院被爆因應普悠瑪號事故所做的「台鐵 總體檢報告」沒核定，林佳龍曾建議組成「台鐵改革推動小組」等意見也遭「已讀不回」，黨內人士並質疑，台鐵局長懸缺三個月沒補實，至今由交通部次長祁文中代理，原因也與蘇院長緊握人事權很有關係。

據了解，前任台鐵局長張政源在今年1月15日退休 之後，台鐵局長一直處於「找不到人」的狀態，但期間林佳龍並非沒有屬意人選，只是人選不被行政院同意，因此變成「派不出人」；最後交通部認為不可能讓台鐵局長一職長期懸缺，建議由祁文中代理，行政院終於同意。

民進黨人士指出，蘇貞昌上任後緊握行政資源，因此林佳龍上任後，人事權相當有限，如今太魯閣號發生意外，外界才發現原來台鐵局長已懸缺三個月。知情人士說，中央許多人事任用都要經過蘇貞昌拍板，因此林佳龍最後才建議由原本督導台鐵相關業務的祁文中代理，終獲蘇同意。

台鐵太魯閣號事故昨公布初步調查結果，不過運安會群組昨天卻突然有行政院新聞傳播處的人員加入媒體群組，由於時機點敏感，引發「政院督導運安會」的質疑。事情「曝光」後，該名新傳處人員隨即又悄悄退出群組。

運安會表示，行政院新傳處的人確實要求加入媒體群組，運安會主委楊宏智還透露，蔡英文總統也很關切，確實有接到指令訊息，務必把事故原因非常嚴謹的呈現出來。