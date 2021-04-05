中天「漢堡主播」誤當小三 現場對質傻眼爆哭
中天主播鄭亦真去年底因邊播報邊吃漢堡，受封「漢堡主播」，她近來傳出和國民黨內湖區黨部副主委藍恭唯交往，但她晚間在臉書PO文，自曝無意間竟介入別人感情當了小三，還和藍的女友當面對質，才發現藍早有交往半年的女友，當下讓她忍不住崩潰大哭。
鄭亦真說，今天接到周刊電話，原來她和藍恭唯被偷拍兩人交往，她本想順勢公開好消息，沒想到她打給藍恭唯想和對方討論，但找了一個下午都找不到人，她乾脆到藍恭唯的住處，卻意外發現藍的正牌女友就在他家，正牌女友看到她的出現很傻眼，並告訴她兩人已在一起半年，還問她「現在是什麼狀況」，她當下哭紅雙眼，也向藍的女友道歉，表示不知自己介入他人感情。
而藍恭唯得知自己被偷拍的當下，只問她「被拍的照片好看嗎」，讓她徹底心寒，她表示和藍恭唯是在1個多月前的餐敘上認識，藍恭唯向她表明自己是單身，而28歲的藍恭唯足足小她10歲，她說如今回想起來，藍恭唯的行徑其實都有很多可疑之處，她嘆若不是接到周刊電話跑到藍恭唯家，恐怕自己一直都被蒙在鼓裡，她表示自己和對方女友都是受害者，她認為自己不該選擇沉默，因此決定公開藍恭唯的渣男行徑，自己也會在工作崗位上繼續努力。
以下為鄭亦真臉書全文：
今天接到
週刊的電話
本來想順勢
宣佈好消息
但沒想到
短短幾個小時內
變成讓我痛哭
且晴天霹靂的壞消息
一個多月前
在朋友的餐敘上
透過朋友介紹
認識了一個男生
他是國民黨
內湖區黨部
副主委藍恭唯
當下彼此聊得很開心
就開始密切的
互相關心
起初僅止於
一般交友認識
但慢慢
兩人越走越近
甚至藍恭唯
也多次詢問
要不要跟他交往
當時我還問過他
會怕被狗仔跟拍嗎
他說
「姊姊怕沒？」
而我說
「我正常交友，
單身，你呢？」
他也表明了
「哈哈哈，我也是啊」
我又追問
「同時跟幾個姊姊約會」
他傳了「0」
甚至當他
前緋聞女友
台北市議員鍾沛君
被跟拍
發現有新男友
他突然跟我說
有記者問他
有沒有對象
當下藍恭唯
還跟我說
他回答「有」
而且這個對象
就是「鄭亦真」
而頻繁的約會
其實也沒察覺
有被狗仔跟拍
一直到接到
週刊電話
我第一時間
就想跟藍恭唯討論
是不是要
乾脆公開戀情
但一個下午
都找不到人
於是我就
前往他的住處
我看到他出來
就跟我說
「房間裡面有人
你先回去
我等一下打給你
晚點跟你」
於是
我追問「是誰」
後來他說
「我有女朋友」
然後女朋友就出來
我當下傻了眼
也哭紅雙眼
問了「你們交往多久」
他女朋友
也是很驚訝的說「半年」
甚至還問我
「現在是什麼狀況」
我就說
「你問藍恭唯啊」
這時我才知道
我成為第三者
而他女友
則是被劈腿
當時認識藍恭唯時
他還跟我說
他的夢想是
要選南港內湖區的議員
雖然彼此年紀有差距
但還是覺得
他是個有理想的
有為青年
但沒想到
最後的結果
會是這樣
甚至在發現他劈腿後
我當面告知他
有週刊拍到我們了
他只關心
「被拍到的照片好看嗎」
我也是心寒
當下決定離開
藍恭唯說
「我陪你出去」
他女友
就跟著我出來
藍恭唯
雖然也跟著出來
卻也是
不知道
該做些什麼
當下他女朋友
看到我難過大哭
還來安慰我
我當下
跟他女朋友道歉
說「我不知道
我介入你們的感情
因為藍恭唯
一直說他是單身」
回頭想想...
之前網路上
看到的文章
愛劈腿的
都有哪些
慣性和共通點
如今我才真正明白
像是他曾經跟我說
要去跟球友
打球吃飯
要早一點回家睡覺
之後他女友
卻跟我說
那天他們兩個是
去逛基隆夜市
另外還有次
已經訂好餐廳
約好吃飯
也突然在十分鐘前
就說要參加
一個黨部的會議
晚一點才能到
現在我猜
應該也是
時間管理大師
只是突然
同時兩邊時間
尬不過來吧
甚至就連週刊
打來的這天
他明明就是跟
女友約好要在家裡
卻跟我說
「今天累爆炸」
還說自己
想睡一整天
但當下我打給他
甚至要視訊
也都不回應
之後則是回說
「收訊不好」
甚至還截圖
佯稱
「賴是不是有問題」
如果沒
接到週刊電話
我跑到他家去
還真以為
是收訊不好
其實這些都是
私人領域的事情
但也因為
被週刊拍到
我不想之後
又有太多的揣測
所以在這裡說清楚
很抱歉讓大家操心
也浪費了社會資源
但我覺得
今天我和對方的女友
都是受害者
不該保持沈默
我還是會繼續
在我的工作崗位上努力
謝謝一直支持我的人
請讓我用
更專業的新聞內容
來補償大家
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