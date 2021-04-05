中天「漢堡主播」誤當小三 現場對質傻眼爆哭

中天主播鄭亦真（左）自曝遭藍恭唯劈腿。圖／摘自臉書

中天主播鄭亦真去年底因邊播報邊吃漢堡，受封「漢堡主播」，她近來傳出和國民黨 內湖區黨部副主委藍恭唯交往，但她晚間在臉書 PO文，自曝無意間竟介入別人感情當了小三，還和藍的女友當面對質，才發現藍早有交往半年的女友，當下讓她忍不住崩潰大哭。

鄭亦真說，今天接到周刊電話，原來她和藍恭唯被偷拍兩人交往，她本想順勢公開好消息，沒想到她打給藍恭唯想和對方討論，但找了一個下午都找不到人，她乾脆到藍恭唯的住處，卻意外發現藍的正牌女友就在他家，正牌女友看到她的出現很傻眼，並告訴她兩人已在一起半年，還問她「現在是什麼狀況」，她當下哭紅雙眼，也向藍的女友道歉，表示不知自己介入他人感情。

而藍恭唯得知自己被偷拍的當下，只問她「被拍的照片好看嗎」，讓她徹底心寒，她表示和藍恭唯是在1個多月前的餐敘上認識，藍恭唯向她表明自己是單身，而28歲的藍恭唯足足小她10歲，她說如今回想起來，藍恭唯的行徑其實都有很多可疑之處，她嘆若不是接到周刊電話跑到藍恭唯家，恐怕自己一直都被蒙在鼓裡，她表示自己和對方女友都是受害者，她認為自己不該選擇沉默，因此決定公開藍恭唯的渣男行徑，自己也會在工作崗位上繼續努力。

以下為鄭亦真臉書全文：

今天接到﻿

週刊的電話﻿

本來想順勢﻿

宣佈好消息﻿

但沒想到﻿

短短幾個小時內﻿

變成讓我痛哭﻿

且晴天霹靂的壞消息﻿

一個多月前﻿

在朋友的餐敘上﻿

透過朋友介紹﻿

認識了一個男生﻿

他是國民黨﻿

內湖區黨部﻿

副主委藍恭唯﻿

當下彼此聊得很開心﻿

就開始密切的﻿

互相關心﻿

起初僅止於﻿

一般交友認識﻿

但慢慢﻿

兩人越走越近﻿

甚至藍恭唯﻿

也多次詢問﻿

要不要跟他交往﻿

當時我還問過他﻿

會怕被狗仔跟拍嗎﻿

他說﻿

「姊姊怕沒？」﻿

而我說﻿

「我正常交友，﻿

單身，你呢？」﻿

他也表明了﻿

「哈哈哈，我也是啊」﻿

我又追問﻿

「同時跟幾個姊姊約會」﻿

他傳了「0」﻿

甚至當他﻿

前緋聞 女友﻿

台北市議員鍾沛君﻿

被跟拍﻿

發現有新男友﻿

他突然跟我說﻿

有記者問他﻿

有沒有對象﻿

當下藍恭唯﻿

還跟我說﻿

他回答「有」﻿

而且這個對象﻿

就是「鄭亦真」﻿

而頻繁的約會﻿

其實也沒察覺﻿

有被狗仔跟拍﻿

一直到接到﻿

週刊電話﻿

我第一時間﻿

就想跟藍恭唯討論﻿

是不是要﻿

乾脆公開戀情﻿

但一個下午﻿

都找不到人﻿

於是我就﻿

前往他的住處﻿

我看到他出來﻿

就跟我說﻿

「房間裡面有人﻿

你先回去﻿

我等一下打給你﻿

晚點跟你」﻿

於是﻿

我追問「是誰」﻿

後來他說﻿

「我有女朋友」﻿

然後女朋友就出來﻿

我當下傻了眼﻿

也哭紅雙眼﻿

問了「你們交往多久」﻿

他女朋友﻿

也是很驚訝的說「半年」﻿

甚至還問我﻿

「現在是什麼狀況」﻿

我就說﻿

「你問藍恭唯啊」﻿

這時我才知道﻿

我成為第三者﻿

而他女友﻿

則是被劈腿﻿

當時認識藍恭唯時﻿

他還跟我說﻿

他的夢想是﻿

要選南港內湖區的議員﻿

雖然彼此年紀有差距﻿

但還是覺得﻿

他是個有理想的﻿

有為青年﻿

但沒想到﻿

最後的結果﻿

會是這樣﻿

甚至在發現他劈腿後﻿

我當面告知他﻿

有週刊拍到我們了﻿

他只關心﻿

「被拍到的照片好看嗎」﻿

我也是心寒﻿

當下決定離開﻿

藍恭唯說﻿

「我陪你出去」﻿

他女友﻿

就跟著我出來﻿

藍恭唯﻿

雖然也跟著出來﻿

卻也是﻿

不知道﻿

該做些什麼﻿

當下他女朋友﻿

看到我難過大哭﻿

還來安慰我﻿

我當下﻿

跟他女朋友道歉﻿

說「我不知道﻿

我介入你們的感情﻿

因為藍恭唯﻿

一直說他是單身」﻿

回頭想想...﻿

之前網路上﻿

看到的文章﻿

愛劈腿的﻿

都有哪些﻿

慣性和共通點﻿

如今我才真正明白﻿

像是他曾經跟我說﻿

要去跟球友﻿

打球吃飯﻿

要早一點回家睡覺﻿

之後他女友﻿

卻跟我說﻿

那天他們兩個是﻿

去逛基隆夜市﻿

另外還有次﻿

已經訂好餐廳﻿

約好吃飯﻿

也突然在十分鐘前﻿

就說要參加﻿

一個黨部的會議﻿

晚一點才能到﻿

現在我猜﻿

應該也是﻿

時間管理大師﻿

只是突然﻿

同時兩邊時間﻿

尬不過來吧﻿

甚至就連週刊﻿

打來的這天﻿

他明明就是跟﻿

女友約好要在家裡﻿

卻跟我說﻿

「今天累爆炸」﻿

還說自己﻿

想睡一整天﻿

但當下我打給他﻿

甚至要視訊﻿

也都不回應﻿

之後則是回說﻿

「收訊不好」﻿

甚至還截圖﻿

佯稱﻿

「賴是不是有問題」﻿

如果沒﻿

接到週刊電話﻿

我跑到他家去﻿

還真以為﻿

是收訊不好﻿

其實這些都是﻿

私人領域的事情﻿

但也因為﻿

被週刊拍到﻿

我不想之後﻿

又有太多的揣測﻿

所以在這裡說清楚﻿

很抱歉讓大家操心﻿

也浪費了社會資源﻿

但我覺得﻿

今天我和對方的女友﻿

都是受害者﻿

不該保持沈默﻿

我還是會繼續﻿

在我的工作崗位上努力﻿

謝謝一直支持我的人﻿

請讓我用﻿

更專業的新聞內容﻿

來補償大家