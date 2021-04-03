太魯閣號事故 交通部初步認定危害預防有疏失

搜救人員在台鐵太魯閣號事故現場工作。(美聯社)

台鐵太魯閣號 昨天發生出軌意外，台鐵局副局長杜微表示，查閱與廠商的合約發現，合約僅規定工區外圍要設置圍欄及出入口管制，但邊坡未明文規定。交通部次長王國材說，初步認為危害預防有疏失。

台鐵局委外邊坡整治施工廠商（東新營造）工地主任李義祥昨天早上約9時左右駕駛工程車巡視工地，停放在施工便道上，進入工務所後，因故溜逸20公尺，沿著施工便道滑落至東正線上（K51+450），遭台鐵太魯閣號408車次通過時撞擊，發生出軌事故。

台鐵今天晚間召開記者會說明最新狀況，副局長杜微表示，合約裡面規定，工區外圍應設置圍欄及出入口管制，目前確定都有，但這次邊坡旁邊沒有明文規定。

杜微表示，合約中對於工區安全防護中，關於軌道運行都有要求，以及工地安全與衛生有規定，沒有固定護欄的臨時道路施工場所，應防止車輛災害事故發生。

杜微指出，合約在危險告知的部分，對於列車通過會被飛落物體擊中等應採取危害預防措施，所以廠商是不是有不周延地方，會進一步來釐清。

杜微也說，未來會全面檢討類似情形，包含以前對施工加強介面的互動等之外，以後對於特殊的工作場合，也會檢討，增加硬體的防護措施，增加安全性。

至於廠商是否違反合約規定，杜微表示，還要進一步看狀況，運安會已經在調查，台鐵會配合運安會調查把真相釐清。

交通部次長王國材說，這件事這麼多人生命財產危害，有無違反合約應該在運安會及檢調單位有明確調查結果再來談，但危害預防初步認為有疏失。

至於工程為何延宕，杜微表示，原本合約中的工期是到1月20日要結束，但整個合約跨民國108年跟109年，很多連續假期依照鐵路局規定都禁止施工，所以廠商提出要展延工期。

杜微說，廠商有在1月14日提出展延工期，花蓮工務段有同意展延到3月15日，後面因為施工場地是明隧道，在內壁施作時，確實針對經過列車有相當風險，所以台鐵局要求部分工程必須在夜間施工，這也會壓縮到工作時間，所以後續有同意展延到4月26日。

另外，針對台鐵總體檢部分，杜微指出，這2年也陸續執行，至於是否落實度不夠周延，台鐵會滾動式檢討，特別是針對這次工程車從邊坡掉落，會徹底檢討，相關改善會再精進預防。