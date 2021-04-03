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太魯閣號最小死者…母求4歲女兒遺體照 修復師哽咽拒絕

記者李隆揆、翁至成／花蓮3日電
遺體修復師陳修將。（記者李隆揆／攝影）
遺體修復師陳修將。（記者李隆揆／攝影）

台鐵太魯閣號408次列車撞車事故造成重大死傷，遺體修復團隊昨晚進駐花蓮市立殯儀館協助，修復師陳修將說起昨晚罹難的4歲女童，其母親到場哭到幾乎昏厥，最後向他們索取女童遺體照，他忍不住哽咽，說自己也有個4歲女兒，知道那有多煎熬，所以只能拒絕並請求女童母親，「請給我們時間幫妹妹整理完整再還給您」。

此次事故造成50人死亡，其中年紀最小的死者才4歲。陳修將說，4歲女童母親昨晚到殯儀館裡，哭到幾乎昏厥過去，需要人攙扶才能站立，直到她情緒稍微平復，卻向遺體修復團隊索取女童遺體照片。

因女童遺體受損程度較高，需要較多時間整理修復，修復師手邊用來做紀錄的照片盡是女童遺體破碎的畫面，陳修將忍不住哽咽，「我自己也有個4歲的女兒，知道做父母的看到孩子那樣，心裡會有多煎熬」、「這樣的照片會是2次甚至3次傷害，父母無法接受之外，拿回去給祖父母看到，要怎麼受得了？」

為避免2次傷害，修復團隊當下只能拒絕女童母親要求，並請求對方「拜託您給我們一些時間，幫妹妹整理得好好的，再還給您」，這些紀錄照片，結案後也會全部刪除。

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