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不斷更新／台太魯閣號火車出軌 37人無生命跡象

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行李擋住車體潰縮 台太魯閣號乘客幸運逃劫

記者鍾維軒、王燕華／台北2日電
開往台東的408次太魯閣號列車因撞擊工程車造成出軌事故。（記者王燕華／攝影）
開往台東的408次太魯閣號列車因撞擊工程車造成出軌事故。（記者王燕華／攝影）

台灣清明連假首日，一列從樹林發車開往台東的408次太魯閣號列車，上午9時許行經花蓮縣秀林鄉和仁段清水隧道時，因撞擊工程車導致車輛出軌，多節車廂傾斜變形，人員受困。一名坐在第五節車廂的邱姓乘客說，列車撞擊聽到煞車聲、氣體噴出，還說自己運氣好，行李箱剛好擋住變形的車體，否則可能會受到更嚴重的傷。

太魯閣號在大清水隧道出軌，造成車輛擦撞隧道壁、4至5節車廂變形，造成數人傷亡警消搶救中。剛好成坐在第5節車廂內的邱姓旅客表示，自己很幸運，原本站的位置現在擠壓非常嚴重，剛好在事故前看到有空位就座了下去，放在後方的行李箱剛好擋住變形的車體。

邱姓旅客描述事故發生當下，撞擊後仍聽到煞車聲，還有疑似冷媒的氣體噴出，電車突然變暗，撞到後繼續向前滑行；疏散過程中還有看見過世的旅客，一名女性鎮定的指引乘客離開。

目前送醫情況，有9人送往門諾醫院、和仁醫院1人、花蓮醫院8人、崇德車站接駁送醫2人。目前傳出的照片可見，車頭削到只剩一半，駕駛座全毀，司機目前未找到，列車長獲救，台北機務段還聯絡不上司機。

太魯閣號 台灣 台鐵

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