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台空軍2架F-5E擦撞東部墜海 2飛官跳傘 黑鷹搜救中

記者洪哲政／台北報導
國防部證實，台東2架F-5E戰鬥機於屏東牡丹岸際空域，疑似空中擦撞墜海，兩位飛官潘穎遵上尉、羅尚樺上尉待援。軍方已發動陸海空搜救中。（本報資料照片）
國防部證實，台東2架F-5E戰鬥機於屏東牡丹岸際空域，疑似空中擦撞墜海，兩位飛官潘穎遵上尉、羅尚樺上尉待援。軍方已發動陸海空搜救中。（本報資料照片）

國防部證實， 22日台東2架F-5E戰鬥機於屏東牡丹岸際空域，疑似空中擦撞墜海，兩位飛官潘穎遵上尉、羅尚樺上尉待援。軍方已發動陸海空搜救中。

空軍四架F-5E戰鬥機下午於台東志航基地起飛執行訓練任務，其中2架F-5E戰機15時6分於屏東牡丹鄉岸際旭海漁港距岸1.4浬海域空中，疑似空中擦撞墜海，雷達光點消失。國搜中心15時22分已派遣國防部黑鷹搜救直升機及海巡船艇，於台東、屏東沿海岸際搜尋中。

對此，空軍司令部高層暫未接聽查證電話，國防部官員私下證實此事，但也仍在等候空軍匯報進一步狀況。

空軍F-5E戰鬥機去年10月29日於台東志航基地起飛執行訓練任務後墜機，飛行員朱冠甍上尉殉職。這款戰鬥機在台灣服役超過40年，迄今共發生28起飛行事故，造成22名飛官殉職。今天是第29起。

台東志航基地第七戰術戰鬥機大隊，是全國唯一部屬F-5E/F機群的基地，下轄三個中隊目前均擔任培訓飛行員「部訓機」，同時也擔負空中巡邏任務。政府對美採購66架F-16C/D戰機，計畫部署台東，同時換裝新型高教機，讓老舊的F-5E/F戰機退役。

空軍1973年2月以「虎安計畫」在美國諾斯洛普（Northrop）公司的授權下，由台航空工業發展中心生產100架F-5E型機，台共計生產242架單座的F-5E型機與66架雙座的F-5F型機，占全球生產量約四分之一，目前部分仍在台東服役。

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