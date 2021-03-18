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歐盟藥品管理局：AZ疫苗安全有效 好處大於風險

備詢時立委起爭執 陳時中掩面

中央社台北18日電
衛福部長陳時中（中）18日前往立法院社會福利及衛生環境委員會備詢，過程中朝野立委吵成一團，台上的陳時中在混亂中雙手掩面。(中央社)
衛福部長陳時中（中）18日前往立法院社會福利及衛生環境委員會備詢，過程中朝野立委吵成一團，台上的陳時中在混亂中雙手掩面。(中央社)

新冠肺炎國際疫苗出貨龜速，台灣生醫界建議爭取替國際大廠代工，加速疫苗取得。台衛福部部長陳時中今天表示，台灣確實和國際疫苗廠談過授權製造，但因無法消化3億劑產量，並未談成。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗全球搶貨，根據台衛生福利部公布的最新報告，截至今年2月底，已簽署採購近2000萬劑疫苗，包括COVAX約476萬劑、牛津AZ疫苗1000萬劑以及莫德納疫苗505萬劑，但到目前只有一批11.7萬劑AZ疫苗到貨。

生技、醫界近日投書媒體，建議台灣應爭取替國際疫苗大廠代工，不僅能優先取得疫苗，也能提升生技產業。國民黨立委曾銘宗今天中午在立法院衛環委員會質詢時也提出相同質疑。

陳時中答詢時表示，台灣確實和國際疫苗大廠談過授權製造，但因國際大廠要求台灣交出3億劑產量，遠高於國內評估的1億劑，量能恐難以負荷，最後沒有談成。

陳時中說，目前台灣已簽約疫苗有將近2000萬劑，但交貨時程都還在洽談中，預計6月底前應該會陸續到貨，因疫苗有效期、接種時程等問題，應該不會一口氣到貨。

至於接種時程，陳時中表示，9月有機會全面開放接種，11月可望完成第一劑接種，最晚明年1月底可全面打完2劑；他並指出，目前除了建議有疫苗過敏史、凝血功能不佳、免疫功能不全等族群避免施打外，18歲以下未成年族群也因臨床試驗不足暫不建議接種，預計再過幾個月有新數據出爐後，就有機會評估納入接種對象。

曾銘宗也詢問，印尼、新加坡等元首都率先接種疫苗，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌是否也要帶頭施打。

陳時中說，元首帶頭施打的國家有幾個共通點，像是疫苗供應量充足、疫苗接種意願低等，這些國家為了加快接種速度才由元首帶頭接種，反觀台灣確診個案少、急迫性不高，因此還是會按專家建議的接種順序依序施打，儘速建立第一線醫護人員防護網。

疫苗 台灣 陳時中

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