國民黨主席江啟臣宣布競選連任 顏寬恒表態支持

國民黨 主席江啟臣 宣布投入黨主席選舉，前國民黨立委、國民黨義務副秘書長顏寬恒今天表示，江啟臣上任後進行制度改革，調整黨的體質，更重要的是走入基層，與民眾站在一起；他很佩服江啟臣的決心，將全力支持江啟臣。

江啟臣20日宣布投入今年黨主席選舉時表示，他不是國民黨復興之路的「過渡者」，而是立志以無私初心，為國民黨在2022與2024，找出最能勝選對象，扮演重返執政的「造王者」。

顏寬恒今天在臉書粉絲團發文表示，「我全力支持江啟臣！」並指出，自己和江啟臣過去在立法院是同事，也同為台中隊，幾年下來已經累積相當默契。

顏寬恒說，他很佩服江啟臣的決心，現在的國民黨沒人、沒錢、甚至就連被喜歡的本錢都沒有；但過去一年，大家一同面對高雄市長罷免、議長補選、市長補選、反萊豬表決、中天關台、反萊豬、護公投連署成案，也將國民黨的民調從谷底帶上來。

顏寬恒指出，黨主席的選舉很單純，誰有能力、有決心、有經驗帶著這個百年老店向前衝才是重點，今年江啟臣也入選美國 時代雜誌百大「未來世代領導人」，這份殊榮絕不是虛名，而是一種肯定。

顏寬恒表示，江啟臣上任後，從兩岸、青年、財務與組織等4大面向進行制度改革，調整黨的體質，更重要的是走入基層，與民眾站在一起。距離2022地方大選只剩一年多，國民黨沒有太多時間與本錢再為了主席選舉大傷元氣，用心、齊心、團結一心才是目前最正確的道路。