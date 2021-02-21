驚悚瞬間…他受傷倒車道 剛爬起來後車又輾上來

（影片截圖）

台灣 台61西部濱海快速公路北上254公里處今天上午發生21輛大小車追撞車禍 ，已知2人8傷死亡，根據車禍時行車影像，只見當時濃霧瀰漫，能見度極低，有傷者坐在車道上，剛站起來，後方劇烈追撞，接著衝上來一輛車，將他撞倒，現場尖叫聲四起，畫面驚悚。

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車禍事故後曝光的行車記錄器影像，一位朱姓黑色馬自達轎車駕駛行駛在內側車道上，當時見前方濃霧，前方白車停下，立即右閃到一旁外側車道，停在瓦斯車旁，一片白茫茫中，還不知前方狀況，滿載瓦斯罐的貨車突遭到後車追撞。

接下來的畫面，只見被撞的白車駕駛因發生車禍下車查看，癱坐外側車道上，似乎已受傷，當他艱難地爬起，準備站起時，疑似重心不穩，搖搖晃晃倒下，後方又再度發生劇烈追撞，白車被推擠衝上來，他當場遭到撞飛，滾飛好幾圈，現場汽車 零件四散，尖叫、哀嚎聲四起，只見白車上好幾人奪門而出，畫面相當驚悚。

朱男受到驚嚇，久久心情無法平復，他表示，當時他正準備前往雲林上班，開到發生車禍的路段時，路上能見度近乎0，他車速很慢，只聽到前方瓦斯車發出巨大聲響，完全不知道發生什麼事，他緊急閃過停了下來，沒想到後面接二連三發生追撞。

雲林縣北港分局長顏偉丞也到場關切，與嘉義縣警局合作，封閉前段鰲鼓等兩處交流道，並籲駕駛人改道一旁台17線。

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