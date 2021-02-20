台緊急授權 韓德義AZ疫苗進口7天內可打

新冠肺炎疫苗開發領先群中，包含BNT／輝瑞疫苗、莫德納疫苗、AZ／牛津疫苗，其中AZ疫苗至成本低廉，價格親民，且運輸過程不用特殊冷鏈，也是我國鎖定爭取的新冠疫苗之一。（美聯社）

過去不論什麼海外疫苗 抵台，檢驗封緘都需耗時40天，但衛福部食藥署今早完成韓國廠、德國廠及義大利廠的AZ疫苗緊急使用授權（EUA），指揮中心發言人莊人祥表示，未來三廠任何一批疫苗運抵台灣 ，只要隨付檢驗報告，就可直接進行書面審查，疫苗抵台最快七天內可開打。

指揮中心指揮官陳時中 說，不管藥物、疫苗進口台灣，第一關就是食藥署同意使用，第二就是生產廠符合台灣要求，第三關是每一批質量檢驗，台灣已同意使用AZ疫苗，且已確認三個海外廠區符合台方要求，只要等待對方附檢相關文件，就可進行書審，大幅縮短審驗時間。

但被問及台灣最快何時可開打，陳時中仍語帶保留表示，還是要看疫苗到貨時間，到貨後就是7至40天之間的檢驗作業時間，為加速檢驗封緘時程，希望外國廠都可準備相關文件。

目前外界預估最快能抵台的疫苗是COVAX平台提供的AZ疫苗，陳時中說，COVAX的疫苗分配、運送由聯合國兒童基金會（UNICEF），但怎麼配還沒被通知，當然是有可能爭取國航運送，目前來看，COVAX平台提供的AZ疫苗應會從韓國來台。

另外，AZ疫苗第一劑疫苗及第二劑接種間隔時間會影響效力，目前衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）建議，AZ疫苗兩劑需間隔28天，陳時中僅說，後續值得觀察，接種量越來越多，可參考數據就越來越多，將持續收集相關資料，交由專家滾動式修正。