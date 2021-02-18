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蔡英文臉書盤點已簽約疫苗 共1981萬劑

記者丘采薇／台北報導
蔡英文總統。（本報資料照片）
蔡英文總統。（本報資料照片）

台灣關心國人何時能開打疫苗，蔡英文總統今天在臉書盤點已簽約疫苗，共計1981萬劑，她表示，這幾天，疫苗的話題持續引起討論，她再次跟大家說明，政府採取多源頭外購和國內研發雙軌並行的方式，都已經有明確的進展，一定會確保台灣有足夠的疫苗。

蔡總統今天上午接見2020「國家生技醫療品質獎」、「戰役特別獎」獲獎代表，肯定醫療界夥伴團結防疫、守護國人健康。她致詞時表示，政府已經完成簽約的疫苗，預計在今年第二季開始供貨，屆時會讓最有需要的人，包括第一線防疫醫護人員優先施打。政府將透過多源頭外購及國內研發生產雙軌並行方式，確保台灣擁有足夠的疫苗。

蔡總統下午又在臉書上說，在多源頭外購的部分，已經完成簽約的疫苗，預計在今年第二季開始供貨，屆時會讓最有需要的人，包括第一線防疫醫護人員優先施打。在國內研發的部分，也已經有兩家公司的疫苗，進入第二期臨床試驗。

蔡總統說，今天，她和去年度「國家生技醫療品質獎」及「戰疫特別獎」的得主見面，再一次見證了，即使是在疫情期間，台灣依然有許多重要的生技、醫療技術，持續向前邁進。「我們有信心，堅強的生醫產業研發實力，不但能守護國人健康，更會為台灣打開全球商機。我們一起為致力於疫苗研發、技術突破的生醫產業加油。」

蔡英文總統今天在臉書盤點已簽約疫苗，共計1981萬劑。圖／取自蔡英文臉書
蔡英文總統今天在臉書盤點已簽約疫苗，共計1981萬劑。圖／取自蔡英文臉書

疫苗 台灣 防疫

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