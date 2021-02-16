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餐廳服務生誆稱哈佛醫師 分別在美、台騙婚騙財

台灣新聞組／綜合17日電
一名洪姓餐廳服務生謊稱畢業於哈佛大學醫學院，還用偽造的醫師證件在台、美兩地招搖撞騙。示意圖。(本報系資料照片)
一名洪姓餐廳服務生謊稱畢業於哈佛大學醫學院，還用偽造的醫師證件在台、美兩地招搖撞騙。示意圖。(本報系資料照片)

一名洪姓餐廳服務生，謊稱畢業於哈佛大學醫學院，假冒醫師身分在美、台騙財騙色，不僅娶得美嬌娘、生下2個女兒，甚至騙得老婆娘家上台幣千萬元的「哈佛大學學費及生活費」。洪男婚後繼續在外拈花惹草，還跟女友們借錢、索討禮物等，最後東窗事發，妻子也於上個月提出離婚，並準備將洪男告上法院。

鏡週刊報導，現年39歲的洪男，少年時期被父母送到美國念書，因長期旅居當地，擁有綠卡；2008年透過朋友介紹，認識台灣籍趙姓女子，洪自稱是哈佛大學醫學院的學生，對趙女展開熱烈追求，之後順利交往，趙女為了愛經常往返台、美兩地。

趙女家人透露，當初為了讓洪男攻讀醫學院，借出上台幣千萬元學費、生活費，至今拿不回來；但洪男婚後遊手好閒，整天拿著偽造的美國醫師證件在外捻花惹草，趙家人忍無可忍，2018年3月把洪趕出家門，洪疑似搬去與小三同居。趙女也對丈夫死了心，今年1月辦理離婚，結束10年婚姻。

趙女離婚後人財兩失深受打擊，導致暴瘦、食不下嚥，因此決定聯絡其他受害女子，一起出面踢爆神鬼渣男的惡行。

據報導，由於洪的行徑囂張，引發網友質疑，結果他竟回嗆：「我有美國醫師資格，要看ID嗎？」但他出示證件後被發現，根本是在美國ID CREATOR網站花10美元做的，於是向警方告發，案件移送地檢署，檢察官要他出示醫師證書、醫學院畢業證書，他卻拿不出來，最後被依偽造文書等罪起訴。

針對洪男的所作所為，洪的前妻家屬及其他受害人無法接受，決定組成自救會準備提告詐欺，並將他的惡行公諸於世，避免再有人受騙上當。

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