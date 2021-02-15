台鐵神秘列車 繞行超過半個台灣「沿線都是無敵海景」

南迴鐵路電氣化後台鐵出現1班神祕列車，繞行超過半個台灣，從樹林到高雄走東部幹線，經過太平洋和台灣海峽，擁有無敵海景，圖為北迴海景。(中央社)

台灣 南迴鐵路電氣化後台鐵出現1班神祕列車，繞行超過半個台灣，從台北到高雄窗外播映的是「無敵海景」和田野風光，有蔡英文 總統推介的私房景點，還穿越中央山脈尾端。

日前1名高雄民眾搜尋台鐵火車班次，發現火車時刻表上出現一班普悠瑪422車次列車，從樹林到高雄車資竟然是新台幣1174元(約42美元)，車程6小時33分。

「這不就是台鐵最貴的車票嗎」他搜尋台鐵火車時刻表，除了觀光 列車外，只有這班車超過千元，他以為是台鐵火車時刻表出了問題，於是進一步搜尋，「完全沒有錯」，他再次詢問台鐵櫃檯，也沒問題。

422列車從樹林出發後是順時鐘經過北宜線、北迴線、花東線、南迴線到高雄的新左營，超過半個台灣。

台北到高雄多一種選擇，南迴鐵路電氣化後台鐵422班車從樹林出發繞行北迴線、南迴線從東部跨越中央山脈尾端到高雄。(中央社)

台鐵台東站長楊舜安說，最近有許多旅客陸續發現這班列車，這班列車是去年12月23日南迴鐵路電氣化通車後才出現的列車，繞行超過半個台灣，不用換車，主要是測試將來城際列車陸續到位後同一列車繞行全台的可行性。

楊舜安表示，不僅好奇詢問的旅客變多，也頗受好評，花蓮民眾會搭這班車到高雄很方便，也有台北、宜蘭民眾選擇搭這班車從東台灣到高雄，欣賞沿路美景。

楊舜安說，這班車從樹林開車後走北迴線到花蓮，沿線都是無敵海景，從花蓮到台東奔馳中央山脈和海岸山脈間，兩邊是讓人心曠神怡的阡陌良田和翠綠山脈，從台東到高雄則是穿越中央山脈的南端，由太平洋進入台灣海峽，欣賞到2個海洋，這段風景是蔡英文總統在南迴鐵路電氣化通車剪綵致詞時介紹的私房景點。

台鐵局表示，南迴鐵路電氣化後，旅客從台北到高雄、潮州，可選擇繞行東部，享受無敵海景和田野風光，但要注意車資會貴了一些。