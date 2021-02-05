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拜登外交政策演說分析 聚焦沙、俄 反轉川普外交路線

新聞眼／包道格：台灣應加倍謹慎 避免尷尬外交挫敗

記者蔡晉宇、徐偉真、高凌雲、張文馨／即時報導
美國在台協會（AIT）台北辦事處前處長包道格。圖／報系資料照片
美國在台協會（AIT）台北辦事處前處長包道格。圖／報系資料照片

中華民國外交部4日宣布在蓋亞那設立台灣辦公室，美國國務院立即稱許這項進展，未料，不到24小時風雲變色，蓋亞那外交部宣布即刻終止協議。台灣外交處境艱難，政府劍指中國打壓，但AIT前處長包道格對此提醒，台灣在正式公布前，應對於細節與把握加倍謹慎，避免落入此尷尬挫敗。

包道格甚至表示，目前時間還太早，難判定是否意味著中方給拜登政府的下馬威；在蓋亞那案上，中國只是在嘗試保護陣地，不比去年底種種侵略行為。

外交是無硝煙的戰爭，常常是只能做不能說，如何巧妙地在中國眼皮下取得生存空間需要智慧，更需要誠信。馬英九政府時代，曾低調在緬甸設立有外交功能的辦事處，推動有實質意義的外交拓展。2011年緬甸政治環境解凍，台灣先藉由外貿協會打入緬甸，成立台灣貿易辦事處，接著外交部所轄國合會2014年進入緬甸，隔年緬甸在台灣設處，但是台灣始終沒有在緬甸設立辦事處，其中原因就是雙方對台機構是否有領務功能的討論停滯不前。

馬英九政府認為擁有領務功能，才有相當程度的外交意義，沒有領務功能，沒必要太急切，也不必大肆宣傳。雙方經數年交涉，緬甸同意我方機構可以擁有發簽證的外交功能，台灣才在2016年3月馬總統任期末尾，宣布在緬甸設立台北辦事處，開辦領務功能。

相較此次，台灣原可以經貿為餌，順利進入蓋亞那，卻因蔡政府有人過於表功、缺乏警覺，最後弄到全盤皆輸。

與蓋亞那有正式邦交關係的中國，自1月中台灣與蓋亞那簽訂了設處協定後，即緊盯情勢，包括中國駐蓋亞那大使崔建春1月中向蓋國總統辭行時，特別表達「一個中國」的明確立場；再者，台灣與蓋國簽設辦協議，依蓋國外長說法，中國全程知情。蓋國政府昨天未和台灣同時宣布此消息，且對是否具有官方性質說詞完全不同。

種種不尋常氣氛早蔓延，蔡總統卻仍在臉書貼文稱「今天的熱搜關鍵字，是蓋亞那」，令人要問，外交單位判斷為何失準？蔡政府是否學到外交應有的細膩與誠信？

中國製新冠疫苗已成北京當局的外交利器。新華社
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