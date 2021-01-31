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趙少康確定重回國民黨 江啟臣：已收到回復黨籍申請

趙少康確定重回國民黨 江啟臣：已收到回復黨籍申請

記者劉宛琳／即時報導
國民黨主席江啟臣與資深媒體人趙少康。圖／報系資料照與趙少康臉書圖片合成
國民黨主席江啟臣與資深媒體人趙少康。圖／報系資料照與趙少康臉書圖片合成

資深媒體人趙少康傳出要「重回國民黨」。國民黨主席江啟臣證實，「我已經收到趙先生回復黨籍的申請，會正式進入程序」，以趙的聲望與歷練，能回到國民黨大家都非常歡迎，也代表藍營的團結與加分，並擴大藍營的支持基礎。趙少康1日上午10點10分將對外說明，黨內人士解讀，這個時間別具意義，代表雙十，代表趙少康深愛中華民國。

江啟臣表示，以趙少康的聲望與歷練，能回到國民黨非常歡迎，也代表藍營的團結與加分，並擴大藍營的支持基礎，因此當得知趙少康不排斥回到國民黨，自然是展現歡迎的態度；尤其國民黨此刻相對艱困，只要認同、支持國民黨的理念，願意加入或回到國民黨的大家庭，「我們都表示歡迎」。

國民黨祕書長李乾龍表示，上周有聽聞此訊息，且趙少康一直以來都支持國民黨，最近看到民進黨一黨獨大，想回來的人也很多，「誰要回來都歡迎」。與趙少康嫻熟的黨內高層則表示，確實有很多人勸趙少康「重回政壇」。

至於傳出趙是有意競選黨主席的說法，以國民黨內規定，回復黨籍須1年後且具中評委或中央委員身分才有可能，目前看來並未符合；不過，對於參選地方縣市長並無規定，黨內認為不排除可以把趙少康當成一顆活棋。黨務高層表示，不管有沒有要參選黨職或公職，「趙少康回來，就表示願意支持國民黨，願意給國民黨一個面子不是嗎？」

趙少康要回國民黨的傳聞，在前主席吳敦義時代就有。吳敦義前年深陷不分區排名風波時，原本計畫把自己排在前10名，當時趙少康就建議一份「夢幻名單」，若吳敦義列第15名，前總統馬英九列第17名、新北市前市長朱立倫排第19名，他就願意重回國民黨，並且排在第21名，幫國民黨催票。

國民黨 吳敦義 江啟臣

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