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黃芳彥在美猝逝 扁：不敢相信！1月16日還致電哀悼扁媽

記者丘采薇／台北報導
黃芳彥（中）與扁家關係密切。(報系資料照片)
黃芳彥（中）與扁家關係密切。(報系資料照片)

與扁家關係密切的新光醫院前副院長黃芳彥傳出在美國猝逝，中華民國前總統陳水扁今天在臉書哀悼，直呼不可置信。陳水扁說，1月16日，黃芳彥還打電話對扁媽過世表達哀悼與慰問之意，不過12天就聽到黃的死訊，簡直沒辦法相信這是真的。

陳水扁說，「好友芳彥兄的死，不禁讓我想起2003年抗煞期間，當台北市和平醫院在4月24日封院後，黃醫師跑到玉山官邸跟我報告封院是不對的，建請總統站出來召開國安高層會議才能有效解決。由於我沒有這一方面的專業和經驗，我要黃醫師私下跟行政部門及北部醫學中心的大院長溝通協調，必要時總統再出面處理。」

陳水扁說，根據當時的三軍總醫院院長陳宏一回憶，4月25日，行政院應變會議召開前，黃芳彥邀請國防部副部長林中斌和陳宏一了解，三總成立專責醫院的可能性。經協調後改由國軍807總醫院成立專責醫院。4月26日，三總陳院長正式在國軍807總醫院成立專責醫院準備收治隔離和平醫院轉出之確診病患，一人一床。同時協調北部除台大以外的其他醫學中心，各出1個醫師6個護理人員，主治醫師及排班由三總負責。黃芳彥在協調溝通有了共識結論後，防疫如作戰，特別到官邸報告並籲請總統連夜召開國安高層會議。

陳水扁說，4月26日，當天晚上10點多，他在總統府召開國安高層會議，經過冗長的討論後形成共識，約在隔日凌晨2時，由他裁示抗煞36小時大作戰，要把被封院的和平醫院重大確診病患，轉送國軍807總醫院收治隔離。4月27日，第一批和平醫院的10多位重大確診病患完成轉送。

陳水扁說，當36小時抗煞大作戰完成後，為了安撫心有疑慮的醫護人員，黃芳彥自告奮勇地說，要以生命住進國軍807總醫院的專責醫院，全天候陪同醫護人員，同生共死，直到疫情解除。黃醫師同時寫好遺囑，交待後事。「2003年有很多出名的抗煞英雄，黃芳彥醫師絕對是非常重要的功成不居『無名』英雄。」

黃芳彥 陳水扁 美國

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