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台塑技師入境20天確診 陳時中：2月4日前不可鬆懈

記者陳婕翎、黃惠群／台北報導
部立桃園醫院醫護群聚感染，陸軍第六軍團三三化學兵群21日再度到院消毒。記者林伯東／攝影
部立桃園醫院醫護群聚感染，陸軍第六軍團三三化學兵群21日再度到院消毒。記者林伯東／攝影

21日新增3例境外移入新冠肺炎病例，其中台塑丹麥籍技師（案874）一度傳出在泰國篩檢確診，發言人莊人祥21日晚澄清，個案尚未離台，入境20天確診，Ct值為30，研判為境外染疫。台塑表示，廠區展開消毒，與該技師接觸的十幾名新港廠員工已居家隔離。

封城標準 每日百例 半數找不到傳播鏈

部桃群聚疫情嚴峻，指揮官陳時中重申封城標準，「本土個案兩周內平均每日確診百例以上，且一半以上找不到傳播鏈。」國內疫情風險為零星社區個案，無須過度恐慌，「台灣就這麼大，大家是一體的。」推估這次社區感染事件必須觀察至2月4日，期間不可鬆懈。

陳時中建議取消非特定、非必要的活動，減少聚會活動，還沒有要到封城。他21日至行政院院會報告，強烈建議大型活動應該停辦或延遲，「大家有點緊張，但不要驚慌。」公共人物跑攤非必要的話，能避免就避免。

21日新增案872、873均自菲律賓入境，分別為30多歲男性漁工及20多歲女性移工，接受檢疫期滿前採檢確診。案874，去年12月30日來台洽公，從瑞典出發、經芬蘭、首爾轉機來台，持陰性證明入境，因預定出境，1月20日至醫院自費採檢，不料陽性確診。

丹麥技師 匡列接觸者 專家疑本土感染

莊人祥表示，案874目前於國內醫院隔離治療中，迄今無症狀，1月14日檢疫期滿進行自主健康管理，其Ct值為30，研判為境外染疫，處病毒時陰時陽的感染後期，仍在匡列接觸者。

台塑丹麥籍技師感染地點，專家看法不一，高雄市立小港醫院感染內科主治醫師張科表示，已近4個禮拜驗不到病毒，研判感染日為去年12月20幾日；台大兒童醫院院長黃立民認為，不能排除本土感染，此案無症狀，體內病毒量低，若在境外染疫，Ct值應接近34。

回溯機制 匡列千人 隔離人數持續增加

指揮中心20日啟動部桃「健康關懷回溯機制」，21日已匡列1千多人，桃園市政府傾向全部居家隔離，指揮中心指揮官陳時中表示，感染風險區分紅、黃、綠等3區，將根據疫調結果決定是否居家隔離，「數量只會多不會少」。

陳時中表示，「健康關懷回溯機制」對象為1月6日至19日已經出院或轉院的患者及陪病者，已匡列1千多人，因為隔離人數持續增加，短時間人數眾多，無法全調至集中檢疫所，隔離地點不會硬性規定1人1戶，但須有單獨浴廁。

陳時中指出，在行政院長蘇貞昌指示下，將訂「部桃專案」，不只照顧確診個案的醫事人員可領津貼，照顧隔離病室患者的人員同樣可領津貼。在原來相關辦法中，照顧隔離病房非確診者的人員並無法請領津貼。

桃園南門市場被列為確診者足跡，休市消毒兩天後，21日重新營業，但買氣冷清。記者杜...
桃園南門市場被列為確診者足跡，休市消毒兩天後，21日重新營業，但買氣冷清。記者杜建重／攝影

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