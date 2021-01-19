防疫優先 台灣燈會32年來首次停辦

防疫優先！ 新竹市長林智堅偕行政院、交通部同宣布停辦2021台灣燈會 。圖／竹市府提供

台灣 新冠肺炎疫情 再度吃緊，行政院19日舉行記者會宣布，因為疫情升溫，有迫切的狀況，停辦今年由新竹市舉辦的台灣燈會。這也是台灣燈會32年來首次停辦。

台灣新竹市長林智堅19日偕同行政院秘書長李孟諺、交通部長林佳龍、衛福部次長薛瑞元，共同宣布因應新冠肺炎疫情變化，原訂2月26日至3月7日在新竹市舉辦的「2021台灣燈會」停辦。市長林智堅表示，燈會聚集百萬人潮和跨區人流，容易形成防疫 破口，停辦是不得已的決定，希望國人諒解。

影片來源：聯合新聞網

因應疫情變化，上週林智堅市長向交通部及中央疫情指揮中心反映外界對於燈會可能影響防疫的疑慮，經行政院蘇貞昌院長19日邀林佳龍部長、林市長，以及疫情指揮官陳時中研商，做出停辦2021台灣燈會的決定。

林智堅市長表示，「這是沉重的決定」，國際疫情嚴峻，國內疫情也升溫，國人健康、防疫應優先考量，2021台灣燈會停辦有三大關鍵因素，首先，流行疫情指揮中心曾發函請各縣市政府，做好歲末年終大型活動防疫，其中提到需實聯制、禁食令，但台灣燈會是城市型燈會，預計將有百萬人次的跨區移動，難以做到防疫標準。

他說，第二，國內疫情持續升溫，應以國人健康第一、防疫優先，第三，新竹市人口密集，又是半導體重鎮，許多竹科企業近日都來傳達停辦聲音，避免群聚又增加染疫風險。

林智堅市長說，燈會規模盛大，市府除各局處同仁全體投入，還另外召募1萬6000人次的志工，目前志工召募的人數已接近達標，他非常感謝報名參加的志工，也對廣大的鄉親和關心的市民表達由衷感激。

李孟諺秘書長表示，部立桃園醫院感染持續嚴峻，疫情持續升溫，19日蘇貞昌院長特別邀集林智堅市長、林佳龍部長和陳時中部長會商，考量燈會為開放型，實名制難以執行，一致決議燈會停辦。針對其他有舉辦燈會縣市，衛福部將請主辦單位考量燈會活動場地，提高防疫作為或縮小規模舉辦。

林佳龍部長也指出，這是很艱難的決定，大家共同支持2021台灣燈會停辦，交通部也請觀光局全力協助市府善後，會協助藝術家將作品完成，研究適當形式與時機呈現，新竹市舉辦的燈會是城市型較為特殊，他表示，市府綜合考量所面臨實際挑戰，交通部將支持與協助，做好停辦相關措施。

薛瑞元次長指出，國內出現本土案例，是否有擴及社區尚未可知，加上目前正值秋冬高峰期，台灣燈會已經預期將有多人聚集，超前部屬才能降低損失，作最保守的判斷。

市府也指出，2021台灣燈會已籌備一年，六大燈區的硬體工程多接近完工，交通疏運規劃也已完成，對於藝術家們精心製作的光雕等作品，除協助完成，待疫情趨緩或結束時，評估用適當方式來呈現藝術家們的作品，對於所有參與燈會的廠商及藝術家團隊，會依據契約支付款項，確保廠商的權益。