蔡英文視察 官兵喊愛妳… 網酸：狗腿從扁時代就傳下來

總統蔡英文（後排左5）15日前往台南陸軍第八軍團54工兵群，視導災害救援操演，並與女工兵們合影留念。（中央社）

蔡英文 總統昨南下視導「陸軍54工兵群」與「陸軍飛行訓練指揮部」，在與工兵團大合照時，官兵大喊「總統我愛你」；工兵團女官兵也在司儀喊「啾咪」（裝可愛的表情）下，比出愛心手勢與蔡英文合影；現場還高唱歌手張惠妹的「一想到你呀」，藍委痛批，軍隊該有的紀律變成馬屁競爭，還能有戰力可言嗎？網友則譏諷，「軍方對陳水扁喊『你是我的巧克力』，現在對蔡英文喊『愛妳』，狗腿會傳承啊。」

中國 時報報導，蔡英文昨春節前勞軍，在台南先至「陸軍54工兵群」視導災害救援操演，接著視導「防空暨飛彈指揮部」，與官兵代表、國防部 長嚴德發、國安會祕書長顧立雄等人一同在愛國者三型飛彈前合影。隨後也到「航空特戰指揮部飛行訓練指揮部」，聽取「阿帕契直升機保修模擬器」介紹。在訪視個單位時，分別頒發加菜金。

蔡英文抵達陸軍54工兵群時，女兵們特別要求與蔡單獨合影，司儀則說，「我喊啾咪，你們比愛心，啾咪請看鏡頭」，女兵們也比出愛心手勢合影。

據報導，54工兵群對總統訪視表現得很開心，在總統離開時一路跟隨，手舞足蹈高唱歌手阿妹的「一想到你呀」熱情恭送，並高舉雙手揮舞喊「總統我愛妳」，熱情程度讓隨行媒體都嚇了一跳。

本報系聯合報報導，國民黨立委洪孟楷表示，看到國軍部隊對蔡英文的肉麻招呼，已超過一般公家機關對於長官視察禮節，所謂「消磨傲骨惟長揖」，國軍肩負保家衛國使命，效忠的是國家，並非任何人的親衛隊，即便面對的是三軍統帥，還是應保有全隊的中立；明顯的拍馬屁討好行為，看在國人眼裡，恐怕哭笑不得，如果軍隊該有的紀律與文化變成爭相向特定人示好的馬屁競爭，這樣的軍隊還能有戰力可言嗎？