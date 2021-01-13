楊志良指應開除染疫醫師 蔡英文：不需風涼話打擊士氣

前衛生署署長楊志良在電視節目上說，應該開除這名染疫醫師，引起北市醫師職業工會譴責。本報資料照片

台灣 又見院內感染，昨天指揮中心公布兩起新冠肺炎本土病例，包括一名醫師及同住接觸者。前衛生署長楊志良稱，應將染疫醫師開除。蔡英文 總統今天在臉書發表聲明，力挺醫護人員，她強調，「此時此刻，我們不需要政治口水，不需要急著譴責醫護人員，更不需要用開除醫師這樣的風涼話來打擊前線士氣。」

蔡總統說，辛苦的醫護人員，應該受到全民最大的支持和尊敬。傳出第一線醫師染疫的消息後，包括她在內，許多人都非常不捨。醫護人員即使已經戰戰兢兢、遵守嚴格的防疫 措施和SOP（標準流程），仍然要承受著風險，真的非常辛苦。

蔡總統說，從事發至今，看到指揮中心不眠不休進行疫調、採檢，事發的醫院也及時應變控管，確認醫院內部的安全。同時，讓她很感動的是，也有許多民眾，透過留言、送宵夜、寫卡片，表達了對醫護人員的支持。這就是團結的台灣人、堅強的台灣防疫體系。

蔡總統說，「此時此刻，我們不需要政治口水，不需要急著譴責醫護人員，更不需要用開除醫師這樣的風涼話來打擊前線士氣。把口罩戴好，就是對醫護人員的支持。團結防疫、相信專業，請大家一起力挺醫護人員。有遇到醫護人員的時候，別忘了多一點肯定、感謝和加油。同時也要持續追蹤衛生福利部和疾病管制署1922防疫達人專頁。掌握最新的正確資訊，就不怕假訊息見縫插針。」