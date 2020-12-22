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柯建銘兒子涉從美運毒「不起訴」驗毒呈陽性反應

記者賴佩璇／台北報導
民進黨立法院黨團總召柯建銘。(本報資料照片)
民進黨立法院黨團總召柯建銘。(本報資料照片)

民進黨團總召柯建銘次子柯鈞耀，今年7月間被海關查獲是從美國愛達荷州寄來的麻膏郵包收件人「Timmy Ker」，調查局航業處基隆站將他移送法辦。他到案後否認運毒，台北地檢署調查後，今依罪嫌不足，給予不起訴處分。檢方將依職權送再議。

此外，柯男涉嫌施用毒品部份，目前仍在偵辦中。據了解，採驗結果反應呈現陽性。

檢調調查，關務署基隆關查驗一個從美國寄來台灣的郵包，發現裡面裝有6包大麻膏，毛重8.4公克，而郵包收件人竟是署名柯建銘的次子柯鈞耀，後續報請檢調單位偵辦。

柯鈞耀主動到案說明。據了解，柯鈞耀庭訊時堅稱事前不清楚郵包內容物為何，且他自始至終都沒有收到郵包，並無運毒主觀上犯意，也強調自己在台期間沒施用大麻等毒品。檢方為釐清其說詞，採集柯鈞耀毛髮來檢驗毒品反應並調閱通聯及電磁紀錄。

柯的林姓表弟透過視訊開庭證稱，自己目前住在美國IDAHO州，郵件確實是他從美國寄送給表哥。因為年初聯絡時，表哥心情不好，想給他一個驚喜，這有醫療效果，但因疫情關係拖到今年5月底才寄出。當時是打線上遊戲用語音亂天，表哥叫我不要亂來。

今年7月3日，緝毒組檢察官凌晨1點多複訊後，認定柯男涉犯重罪，雖有羈押原因，但沒有羈押必要，依違反毒品危害防制條例諭令以10萬元交保候傳，並將調閱通聯及電磁紀錄釐清。

檢方認為，郵件上姓名及收件地址都是柯鈞耀，並無隱匿真實身分，衡諸常情，運毒是重罪，苟柯確有運輸第二級毒品犯意，大可選擇其他隱密方式運送及取件，也可指示表弟隱匿他真實姓名及住處，或記載不實個人姓名資料以躲避查緝。

不致載明其真實英文姓名及住處，而添增為司法機關輕易查獲的可能，益徵柯男主觀上應不知悉表弟會確實寄送毒品至台，而無運輸第二級毒品的犯意，在查無其他積極證據之下，今依罪嫌不足，給予不起訴處分。

毒品 美國 台灣

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