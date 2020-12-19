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台開放萊豬惹民怨 「2022民進黨3都4縣市岌岌可危」

記者蔡晉宇／台北20日電
台灣民意基金會董事長游盈隆。（本報資料照片）
台灣民意基金會董事長游盈隆。（本報資料照片）

台灣民意基金會董事長游盈隆昨天在臉書表示，開放萊豬的政策在整體民意中，已有一發不可收拾的發展態勢，上個月就曾以「大軍不前，未戰先敗」來描述此刻整個蔡政府在爭取民意支持戰場上的窘境，現在看來更是如此；照這樣的政治步調走下去，2022九合一地方選舉，民進黨連現有三都四縣市恐怕都岌岌可危。

游盈隆指出，一個月過去了，在野黨和民間反萊豬的火愈燒愈大，所有跡象都證實自己過去論斷的正確性。游說，完全執政的蔡英文團隊，包括行政部門、立法部門、黨務系統、地方執政縣市長等，並無力面對在野黨和民間反萊豬的聲浪，相關回應像是衛福部用警察機關調查醫師蘇偉碩，退輔會公開發聲明與蘇切割，都是荒腔走板、匪夷所思、非常拙劣的作法；讓人不禁要問，這個執政團隊到底出了什麼問題。

游盈隆表示，2021元旦萊豬正式開放進口，下半年國民黨所提萊豬公投案勢必會舉行，這等於是蔡英文給奄奄一息的國民黨「好大一把槍」，用來打擊民進黨政府，實為諷刺；且照這樣的政治步調走下去，2022九合一地方選舉，蔡英文所領導的民進黨不但收復失土前景黯淡，洗刷2018歷史性挫敗的機會之窗正悄悄關上，連現有三都四縣市恐怕也岌岌可危。

蔡英文 民進黨 國民黨

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