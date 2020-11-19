台灣記協：中天應負起內控機制 建立自律規範

台灣國家通訊傳播委員會。(本報系資料照片)

針對NCC駁回中天新聞台換照案，台灣 新聞記者協會今天發出4點聲明，記協表示，衛星廣播電視媒體雖享有言論自由，但應負起內部控管機制，製播新聞也應建立自律規範機制。

記協首先表示，中天案凸顯衛星廣播電視媒體雖享有憲法賦予的言論自由，但享有國家特許的衛星廣播訊號及頻道等資源，應負起「衛星廣播電視法」的內部控管機制，以及製播新聞應建立自律規範機制。

記協強調，尤其媒體資方應避免非專業干預，以維護媒體新聞專業自主及自律。

其次，記協指出，中天已表達將透過司法維護頻道上架權益。但無論新聞頻道下架與否，記協呼籲此次在換照案引發最大社會爭議的資方，應提供不低於「勞基法」規定的員工權益保障。

記協表示，資方對仍有意從事新聞工作的中天新聞台員工，應提供與其志趣相符的工作選擇，並注意符合「勞基法」的調動5原則。未來，更應具體承諾尊重及促進員工新聞工作及媒體運作專業自主權。

第三，記協同意基於數位環境建構資源有限，尊重政府分配頻寬資源的法定審核權限，但相對呼籲國家通訊傳播委員會（NCC）及相關審議委員，能更善盡換照否決案的社會說明責任，並強化自身公信力與多元性，以避免族群對立，爭取社會公評理解及減少爭議。

記協最後表示，中天新聞台事件，再度凸顯台灣公共媒體新聞服務的欠缺。記協樂見「公廣新聞台」的倡議，但也呼籲公廣集團盤點資源分配，以期做好經營新聞台的人力及資源整合，回應社會對優質新聞服務的需求。

記協表示，對任何媒體遭官方審議否決的案例都不樂見也感遺憾，長期希望政府及各政黨能更致力於減少政治介入或影響新聞媒體運作的可能性，與業界學界更多溝通研商，不斷精進數位媒體資源分配及專業運作的法治制度及標準，力求兼顧新聞媒體專業自主發展及社會優質閱聽維護。