沒春節泡泡 陳時中：返台一樣14天檢疫「我不會放的」

陳時中說，目前沒有春節泡泡的規畫，民眾返台過年一樣得持陰性報告及14天檢疫。（圖：指揮中心提供）

秋冬專案剛公布，緊縮政策從12月起至明年2月底為止，管制時間經歷農曆春節，衛福部長陳時中 今接受「周玉蔻嗆新聞」電台節目專訪表示，陸委會等單位，很早就來陳情，希望春節能免除「14天檢疫」，他說，目前沒有春節泡泡的規畫，返台過年一樣得持陰性報告及14天檢疫，這道關卡「我不會放的」，病毒是沒有假期的，想趕在除夕團圓，建議可以早點規畫假期返台。

陳時中表示，全球的疫情 不斷升溫，比今年3、4月時還要嚴重，特別是歐美疫情，確診人數幾乎是垂直攀升，農曆春節返台不只有台商，也有從歐美等地返台民眾，大量的流動對於疫情控制一定會有威脅，為了維持台灣 的乾淨度，一定會犧牲掉部分人的自由。

陳時中表示，秋冬專案不只是防範新冠病毒，更是防範流感疫情，管制的時間也是過去監測流感高峰期的時間，12月到2月底，經歷幾個大節日，聖誕節、跨年、農曆年，估計會有大量的人群移動「我們不得不要多注意」，因此，要求所有返台民眾都得繳交PCR陰性證明，能稍微阻斷移動風險，最重要的仍是返台需要隔離14天。

陳時中表示，也有單位期待可以推出「春節泡泡」，不過，這個項目指揮中心目前沒有規畫，他強調，許多人認為拿到PCR陰性證明就認為「絕對沒有染疫」，事實上不然，民眾可能處於潛伏期，病毒無法及時檢驗，但是在潛伏期時，就具有傳染力，因此仍需要14天居家檢疫確認。

陳時中表示，很期待台灣可以繼續零本土，除了嚴守邊境，也希望民眾個人防護可以做好，現在大多都是勸導，但12月起有些場所沒有戴口罩就會被罰，如同今年4月的管制一樣，盼民眾能積極配合。