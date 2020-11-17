F-16花蓮外海從雷達光點消失 台國防部搜救中

空軍證實F-16夜間例行訓練時失事，圖為失事的F-16A（機號6672）。圖/民眾提供

台灣 花蓮17日晚間傳出有一架F-16戰機，當晚夜航訓練時，從雷達光點消失。空軍第五聯隊表示，確實有戰機失聯，正在了解中。

國防部晚間6時30分通報，一架F-16戰機夜航訓練，晚6時5分從花蓮起飛，晚間6時17雷達光點消失，消失地點在花蓮機場 東北面8浬，晚間6時25分，防部松山夜待黑鷹搜救起飛搜救中，通知海巡署出勤、空勤搜救機待命，並請漁業電臺、基隆海岸電臺廣播附近船隻協尋。

空軍第五聯隊晚間證實有飛機失聯，但表示一切都還在了解中。

影片來源：聯合新聞網

中央社/花蓮縣17日電

空軍第五戰術混合聯隊1架F-16Ａ戰機晚間6時5分自花蓮夜航訓練起飛，6時17分雷達光點消失。空軍證實，目前一起夜訓的3、4號F1 6戰機在失蹤海域協助搜索。

空軍第五戰術混合聯隊（401）第26作戰隊（駐地花蓮新城）1架F-16A（機號6672）戰機夜航訓練於6時5分自花蓮起飛，但6時17分雷達光點消失在花蓮機場東北面外海8浬，即花蓮港外海東側約5公里處，戰管中心發現該機光點消失。

空軍已證實，機上飛行員為26作戰隊長蔣正志上校，65年次，住嘉義縣水上，無子女，家有妻子與母親。另司令熊厚基正趕往花蓮了解狀況，稍晚記者會時間還不確定。

軍方黑鷹直升機搜救起飛搜救中，並通知海巡署出勤、空勤搜救機待命，同時透過漁業電台和基隆海岸電台廣播附近船隻協尋，以及一起夜訓的3、4號F16戰機在失蹤海域配合協助搜索。

F-16戰機失事 前空軍官校長張延廷：機械因素很高

記者林保光／高雄17日即時報導

由空軍第26作戰隊隊長蔣正志駕駛的F-16A戰機，今晚在花蓮起飛後失蹤，曾擔任空軍官校校長的張延廷判斷「機械因素很高」，他認為，花蓮外海有很深的海溝，得要把握時間打撈，「而且今晚一定要撈到」，失事原因才能水落石出。

張延廷說，軍機失事不外乎機械、環境或人為（人因工程）因素造成，由於上校飛行員蔣正志的飛行總時數達2230小時，是很資深的飛行員，飛行經驗相當OK，而且蔣擔任隊長，也是非常優秀的飛行員，現在44歲身體應該很好、很棒，所以他覺得「飛行問題不大」、「百分之90不是人為因素」；另在環境因素部分，因花蓮今天的天氣狀況很好，環境因素導致失事可能性低，他才判斷「機械因素很高」。

張延廷表示，F-16A配有飛行資料記錄器（AVTR），可以追蹤，但花蓮外海有太平洋海溝，非常深，不容易撈，如果是1000公尺深度就沒辦法撈。他說，如果人沒撈到，先要「天安一號」演習，對同型機要特檢停飛。

張延廷說，蔣正志飛的是F-16A，算是舊式的戰機，機齡有20年，不是「鳳展專案」的飛機，現在得看何種機械因素所造成，是液壓器、發動機，還是飛行操縱器問題，還很難講，必須要先撈到飛行資料記錄器，至於是否有老舊的問題，必須要看飛機的「781表」記錄機況的記錄器，看最近機械有沒有「重發故障」或者「常發故障」。張延廷不否認在中共軍機一再干擾台海，就算地勤人員也要承受壓力，難免出現差池。

他認為，雖然說「黃金72小時」，但「過1天、過1個晚上沒撈到就不妙」，尤其在汪洋大海，今晚一定要撈到，不撈到凶多吉少。