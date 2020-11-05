蕭美琴與民主黨不熟？涉外人士揭露秘辛

駐美代表蕭美琴。(資料照，華盛頓記者張文馨／攝影)

部分人士質疑我駐美代表蕭美琴無法與民主黨 互動，涉外人士表示，2015年6月蔡英文競選總統期間，創下台灣 總統候選人第一位進入白宮、拜會國安會及國務院，當時就是民主黨執政時期，且蕭美琴早在10多年前，就與後來出任歐巴馬時代的副國務卿的史坦伯格（James B. Steinberg）關係密切，

涉外人士表示，外界質疑民進黨及蕭美琴與民主黨關係不熟，根本是無稽之談，事實上，外界所不知道的是，在2007年，蕭美琴在當時立委黨內初選落敗後，就受前國安副顧問史坦伯格邀請，到他時任德州奧斯丁大學公共政策學院訪問，而且還在借住史坦伯格家中，住了兩個禮拜。

到了2008年，歐巴馬首度當選美國 總統後，史坦伯格成為時任國務卿喜萊莉的副國務卿，並於卸任後造訪台灣，當時的馬英九總統還在總統府內接見。史坦伯格在今年10月的一場視訊會議中，就指出多數美國人認為，中國是美國關鍵利益的威脅，這不是新的發展，不是川普任內才發生，也公開表示，美國人民應該關心台灣，不僅是因台灣在第一島鏈，以及有半導體產業，更要看到台灣的普世價值，而「台美關係的命運是連結的」。

涉外人士還指出，從過去民進黨與美國互動的脈絡來看，民進黨與民主黨一直有深層的互動溝通。

他表示，2015年6月，蔡英文競選總統時的訪美行程，當時執政的歐巴馬政府就「大開綠燈」，成為第一位台灣總統候選人進入白宮拜會國安會，更進入國務院與副國務卿布林肯（Antony Blinken）會面，也在華府會見共和黨及民主黨參議員，這在當時都被視為史上最大外交突破。

他說，布林肯與史坦伯格在民主黨決策圈的重要性，熟悉美國外交圈的人都很清楚。

涉外人士說，從另外一個角度來看，民主黨在2016年選前、選後都支持蔡政府，而美國更是跨黨派的議員支持台灣。像是「台灣旅行法」即是在2017年蔡英文總統訪美過境舊金山期間，由跨黨派參議員率先提出，後續眾議院跨黨派的國會議員跟進，最終參眾兩院在隔年1月和2月通過，川普在3月簽署生效。「台灣旅行法」的生效，也促成台美之間的官員互訪，無論是去年桃園市長鄭文燦訪美進入白宮和國務院，或者是今年8月，美國衛生部長阿查爾（Alex Azar）訪台，都是落實「台灣旅行法」的具體例證。

他表示，近日國民黨指控民進黨政府押寶說的操作，或指控蕭美琴無法與民主黨互動，都是外行話。4年前，國民黨跟部分媒體指控蔡政府押寶，但後來的「川蔡通話」就打臉了這種指控。這4年來台美關係的進展，川普政府挺台的各項行動，大家有目共睹，完全證明這種說法子虛烏有，更改變不了台美關係持續進展，甚至來到史上最好的事實。

涉外人士強調，台美執政黨之間建立緊密的合作關係當然無可厚非，但以台灣的外交處境，也需要爭取不同層面，包括行政部門、國會、智庫等跨黨派支持，國會層次的外交工作重要性並不亞於對行政部門的關係；外界不正確又沒必要的指控，無助於台美關係的進展。