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川習會前中國官方製作短片 對美國喊話「和平共存」

中央社台北11日電
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中國外交部上午宣布美國總統川普13至15日將訪中後，下午便推出主題為「和平共存」...
中國外交部上午宣布美國總統川普13至15日將訪中後，下午便推出主題為「和平共存」的中英雙語短片。美聯社

中國外交部上午宣布美國總統川普13至15日將訪中後，下午便推出主題為「和平共存」的中英雙語短片，內容聲稱「中美都改變不了彼此，但可以改變相處的方式」、「地球就這麼大，容不下中美折騰對抗」，向美國喊話的意味十足。

這篇由中國外交部發言人辦公室推出的短片首先自問自答，宣稱中國和美國「兩個最有分量的國家，世界最大的兩個經濟體」，如何相處，不僅牽動各方，更影響全球。是衝突對抗、彼此消耗，還是以誠相待、以信相交？答案「其實早已不言自明—和平共處」。

短片還回顧了美國「飛虎隊」的事蹟、1970年代初期「乒乓外交」，以及號稱「一起打擊恐怖主義、應對金融危機」，並聲稱「中美強強聯手，就是給世界的正能量」。同時又以中美貿易額規模、8萬家美企在中國投資為名，指「中美相互成就、共同繁榮是看得見、摸得著的實景」。

這部短片宣稱，中美兩國人民都渴望安寧、追求幸福，他們的喜怒哀樂沒有什麼不同。「中美都改變不了彼此，但可以改變相處的方式」，那就是「秉持相互尊重的態度，守住和平共處的底線，爭取合作共贏的前景」。

短片最後又聲稱，「地球就這麼大，容不下中美折騰對抗；太平洋又足夠寬廣，容得下中美各美其美」。中國和美國「還將在這個星球上，長久和平共處下去，積極開放的中國就在這裡，希望美國相向而行」。

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