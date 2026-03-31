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全球搶中國車 泰總理換掉勞斯萊斯改開比亞迪

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泰國總理阿努廷3月31日駕駛比亞迪電動車抵達辦公地點。(路透)
泰國總理阿努廷3月31日駕駛比亞迪電動車抵達辦公地點。(路透)

美以伊衝突影響全球能源供應，推高油價，不少人對電動汽車興趣大增，具價格優勢的中國電動車成搶手貨，不只日本人瘋搶，就連泰國總理阿努廷也將自己的日常座駕，從頂級的勞斯萊斯更換為中國品牌的比亞迪；有網友拍到，阿努廷坐著這輛新車去國會大廈開會，引起公眾關注。

大公報報導，3月底，第二次當選泰國總理的阿努廷被媒體拍到駕駛一輛比亞迪電動車上班，引起公眾關注。泰媒表示，這是為了響應節能政策、應對中東戰事引發的能源危機。阿努廷以身作則，通過使用純電動車來響應國家的節能降耗號召，阿努廷受訪時親自向民眾推薦這款來自中國的新能源車型，直接呼籲民眾多嘗試電動車，並強調這樣不僅能降低燃料開支，更重要的是實現零尾氣排放，相當環保，他還表示，在燃油價格恢復正常之前，將繼續使用電動車出行。

從網友曝光的照片來看，這輛車是深灰色比亞迪海獅07，掛著曼谷的紅色臨時車牌，車身嶄新發亮，一看就是剛提的新車，和先前的頂級勞斯萊斯以及出行排場比起來，現在的阿努廷可以說是相當低調，沒有開道車鳴笛護航，沒有龐大的隨行車隊簇擁，全程只有一個司機和兩名隨行人員，簡單又樸素。

▲ 影片來源：YouTube＠泰國頭條新聞（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

泰國市面上電動車品牌不少，為何阿努廷選中了比亞迪？事實上，比亞迪在泰國早就紮下深根，2024年7月，比亞迪就在泰國羅勇府開設工廠，這是中國車企在東盟首個完整工藝新能源汽車工廠，年產能高達15萬輛，創造中國車企在泰投資最快投產的紀錄。

目前，比亞迪在泰國已交付9萬輛新能源汽車，只用了三年時間，相當快速，如今在泰國每賣出三台純電動汽車，就有一台是比亞迪，市占率高達41%。此外，工廠90%以上是泰籍員工，帶動當地35家零部件企業發展，給泰國創造大量就業崗位。

此舉也展示中國電動車在國際市場上的競爭力。美以伊衝突推高油價，購車者對電動汽車的興趣大增，物美價廉的中國電動汽車尤其受歡迎。線上汽車交易平台AutoTrader數據顯示，英國市場上比亞迪新車廣告瀏覽量猛增77%，二手車搜索量更增加逾375%；在澳洲，比亞迪經銷商門店也擠滿來試駕的客戶；法國車企雷諾表示，2月28日以來，官網收到的關於電動車的諮詢量增加24%。

有分析指出，近期的油價波動不會立即實現電動汽車對燃油車的全面替代，但預計將加快「油轉電」進程。

電動車 油價 比亞迪

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