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外賣補貼最大苦主…美團去年大虧34億美元

記者林茂仁／即時報導
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美團去年大虧人民幣234億元。（新華社資料照）
美團去年大虧人民幣234億元。（新華社資料照）

美團26日晚間公布2025年財報營收人民幣3,649億元，年增8%，受即時零售行業內捲式競爭影響，美團由盈轉虧，全年虧損高達234億元（人民幣，下同，約33.9億美元），相較2024年的獲利人民幣358億元有極大反差，成為外賣補貼大戰中最大的苦主。

美團CEO王興表示，2025年是公司機遇和挑戰共存的一年，不管外部環境如何變化，美團的戰略方向始終清晰，我們堅決反內捲，專注於做正確的事，通過科技創新、供給升級與生態共建，更好地服務使用者與商戶。

美團去年虧損主要集中在第4季，去年第4季營收人民幣921億元，年增4.1%；季度調整後虧損人民幣150.8億元，前年同期獲利98億元。

具體資料來看，2025年美團虧損人民幣234億元，而2024年盈利358億元；經營利潤由去年的451億元，下降至虧損170億元；2025年核心本地商業分部虧損69億元。同時，由於對海外業務的投資增加，去年新業務分部的經營虧損擴大至101億元。2025年的經調整EBITDA及經調整溢利淨額分別下降至虧損138億元及虧損186億元。

據財報披露，2025年，美團核心本地商業板塊收入2,608億元。儘管外賣行業競爭空前激烈，美團仍保持60%以上的GTV市占，並在中高客單價正餐市場保持優勢。2025年核心本地商業持續深化商品零售與服務零售的場景協同。

全面升級後的美團會員體系，涵蓋餐飲外賣、酒店預訂、生活服務、出行、醫療健康等多種消費場景，構建更符合用戶需求的消費生態。在此帶動下，美團年交易使用者數及使用者消費頻次均創新高。

2025年，美團食雜零售業務及海外業務實現強勁增長，帶動新業務板塊收入1,040億元，年增19%。

國際化方面，旗下外賣品牌Keeta加速全球布局。繼香港地區後，Keeta已完成中東海灣地區主要國家覆蓋，並在巴西展業。在香港，Keeta持續鞏固市場地位，並於第4季度實現UE轉正。在沙烏地阿拉伯、卡達、科威特、阿聯酋以及巴西等新市場，Keeta均展現出增長勢頭。

2025年，美團持續加大AI投入力度，打造物理世界的AI底座和行動能力。公司全年研發投入人民幣260億元，年增23%。

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