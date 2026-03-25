我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊朗證實巴基斯坦轉交美提案 不排除在巴國、土耳其談

伊朗媒體：拒接受美國停火協議 油價重返100美元

空中巴士再獲中國大單 東方航空購買101架飛機

中央社台北25日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
歐洲空中巴士（Airbus）再獲中國大單，東方航空宣布，25日在上海與空中巴士簽約購買101架A320 NEO系列飛機。路透
歐洲空中巴士（Airbus）再獲中國大單，東方航空宣布，25日在上海與空中巴士簽約購買101架A320 NEO系列飛機。路透

歐洲空中巴士（Airbus）再獲中國大單，東方航空宣布，今天在上海與空中巴士簽約購買101架A320 NEO系列飛機。這也使得法國總統馬克宏去年12月訪問中國後，中國購買空中巴士飛機累計到249架。

公開資料顯示，這是4年以來，中國採購民航飛機的最大一筆訂單，僅次於2022年7月中國國際航空、東方航空、南方航空等中國3大航空公司聯合採購292架飛機，當時也是向空中巴士購買A320 NEO系列飛機。

東方航空今天公告，公司於2026年3月25日與空中巴士在上海簽訂購買協定，購買101架A320 NEO系列飛機。本次購買飛機的目錄價格合計約為158.02億美元。這批飛機計畫於2028至2032年分批交付。

東航目前共有823架飛機，其中A320系列達到388架，占比近半。

東航表示，預估在這批飛機交付期間將有至少53架A320系列飛機因租賃到期或機齡因素退出，因此這批飛機將部分起到對現有機型的置換更新作用。

馬克宏（Emmanuel Macron）2025年12月初訪問中國，與中國國家主席習近平會面。當時外媒報導，空中巴士在執行長佛喜（Guillaume Faury）陪同馬克宏訪中後獲得訂單，標誌著這家歐洲製造商在世界最大的航空市場之一取得重大勝利。

據陸媒第一財經，馬克宏訪中後，春秋航空，吉祥航空，中國國航、華夏航空以及中飛租賃在內的5家中國航空公司，相繼宣布與空中巴士簽訂飛機購置協定，總計購買148架A320系列飛機。

東航今天購買101架，也使得空中巴士這一波爭取到的中國訂單累計到249架，但還不到先前傳出500架目標的半數。

此前外電報導稱，美國波音（Boeing）正與中國談判500架737 MAX飛機以及100架寬體客機的訂單，截至目前仍無具體進展。

馬克宏 東航

上一則

自衛隊員持刀闖中駐日使館 中國：新型軍國主義成勢為患

延伸閱讀

兼顧票價與舒適 聯航首創「放鬆專用排」明年啟用

兼顧票價與舒適 聯航首創「放鬆專用排」明年啟用
多名飛行員曾警告拉瓜地亞機場超負荷 促當局改革

多名飛行員曾警告拉瓜地亞機場超負荷 促當局改革
中東大亂 每天4000至5000航班取消 埃及成歐亞非中轉站

中東大亂 每天4000至5000航班取消 埃及成歐亞非中轉站
美聯航全新長途航班座位 經濟艙也能躺平

美聯航全新長途航班座位 經濟艙也能躺平

熱門新聞

巨大禿鷲出現在吉林琿春敬信鎮，被網友笑稱「楊過的鵰跑出來了」。（視頻截圖）

「楊過你的鵰跑出來了」 神祕巨鳥吉林現身 竟是一級保護動物

2026-03-23 02:12
吉林長春七隻家犬疑似被偷走途中集體逃脫、結伴穿越17公里成功返家。(視頻截圖)

吉林被竊7狗掉落高速結伴跋涉17公里返家 主人：幸好沒被吃掉

2026-03-19 22:27
在杭州假裝上班無限公司裡假裝上班的「員工」。（取材自都市快報橙柿互動）

「假裝上班」公司假打卡真賺錢 有「員工」月入七、八萬

2026-03-19 02:17
一名女子15日穿著暴露地在湖南長沙鬧區遊蕩，並不時擺弄撩人舞姿，吸引路人圍觀。（視頻截圖）

長沙皮衣女當街為搭訕男口交 數百人圍觀起鬨 警察來了

2026-03-17 06:30
從井口俯瞰「湯圓」，它很少理會平口邊關心它的人潮。似乎習慣了井底的生活。（取材自「人物」雜誌／受訪者供圖）

受困3年 井底小狗胖成球 全靠街坊鄰居投餵

2026-03-21 02:00
翁帆（左）經由友人牽線，與日本前首相鳩山由紀夫見面。(取材自南方娛樂網)

翁帆變年輕了 出席香港活動 楊振寧摯友對她的稱呼變了

2026-03-20 07:30

超人氣

更多 >
好市多一口氣上架8款「好吃到很危險地步」新品

好市多一口氣上架8款「好吃到很危險地步」新品
長髮飄飄華女盜他人卡 爾灣名店狂消費 結果...

長髮飄飄華女盜他人卡 爾灣名店狂消費 結果...
張雪峰遺產估8億 11歲女兒能順利繼承？

張雪峰遺產估8億 11歲女兒能順利繼承？
不想再跟川普女婿、白宮特使談了 伊朗點名他重啟伊美談判

不想再跟川普女婿、白宮特使談了 伊朗點名他重啟伊美談判
被雜貨耽誤的包包店 Trader Joe's粉紫大包提早開賣

被雜貨耽誤的包包店 Trader Joe's粉紫大包提早開賣