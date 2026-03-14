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回應賴清德 中：不管台灣選了誰都割裂不了兩岸法理聯結

特派記者廖士鋒／北京即時報導
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中國國台辦發言人陳斌華14日抨擊賴清德「完全扭曲台灣歷史、悖離基本事實」，圖謀「以武謀獨」，實質是破壞台海和平穩定，把台灣推向戰爭。圖為先前陳斌華主持記者會。（記者陳政錄／攝影）
中國國台辦發言人陳斌華14日抨擊賴清德「完全扭曲台灣歷史、悖離基本事實」，圖謀「以武謀獨」，實質是破壞台海和平穩定，把台灣推向戰爭。圖為先前陳斌華主持記者會。（記者陳政錄／攝影）

台總統賴清德今日出席「台灣總統直選30周年與民主韌性研討會」致詞時強調總統直選彰顯「台灣是一個主權獨立的國家」等說法，中國國台辦發言人陳斌華對此抨擊其「再次倡狂挑戰一個中國原則」，並稱「不管台灣地區以什麼方式選舉、選了什麼人」，都割裂不了兩岸牢不可破的歷史和法理聯結，都打破不了台灣前途只能由包括台灣同胞在內的全體中國人民共同決定的鐵律。中國亦警告「絕不允許任何人、任何勢力打著民主的幌子遂行『台獨』分裂圖謀」。

中國國台辦14日傍晚以發言人陳斌華答記者問方式回應賴總統在上述研討會對國家定位的說法以及提到「中國對台灣的威脅」、重申「將中國定位為境外敵對勢力」等部分。

陳斌華指出，賴清德的講話是又一篇費盡心機拼湊包裝的「台獨自白」，再次倡狂挑戰一個中國原則，充分暴露其「台獨」本性冥頑不化、禍心昭然若揭。賴清德以所謂「直選民主」為台灣根本不存在的「國家地位」尋找依據，編造「中國對台灣的威脅」鼓噪「捍衛主權」，製造「民主對抗威權」虛假敘事煽動兩岸對立對抗，完全扭曲台灣歷史、悖離基本事實，目的就是要蠱惑民眾、混淆視聽，煽動「抗中保台」，圖謀「以武謀獨」、「以武拒統」，實質是破壞台海和平穩定，把台灣推向戰爭。

他強調，海峽兩岸同屬一個中國，台灣是中國的一部分，歷史經緯清晰、法理事實清楚。雖然兩岸尚未完全統一，但中國的主權和領土完整從未分割。台灣從來不是一個國家，也不可能成為一個國家，根本不存在所謂「主權」。不管台灣地區以什麼方式選舉、選了什麼人，都改變不了台灣是中國一部分的地位，都割裂不了兩岸牢不可破的歷史和法理聯結，都打破不了台灣前途只能由包括台灣同胞在內的全體中國人民共同決定的鐵律。

他表示，制度不同，不是統一的障礙，更不是分裂的藉口。中國絕不允許任何人、任何勢力打著民主的幌子遂行「台獨」分裂圖謀。賴清德之流莫要打錯算盤，膽敢鋌而走險，必將自取滅亡！無論賴清德說什麼、做什麼，都改變不了兩岸關係發展的基本格局，更阻擋不了祖國終將統一、也必將統一的歷史大勢。希望廣大台灣同胞認清賴清德及「台獨」分裂勢力的野心私欲，秉持民族大義，站在歷史正確一邊，同中國攜手反對「台獨」分裂行徑，堅定維護台海和平穩定，守護中華民族共同家園。

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