一天一價 中國化工行業周期反轉 庫存變成為「搶手貨」

近期中東地緣衝突持續發酵，從上游原油、石腦油價格的暴漲，到中游化工中間體價格的跟風上揚，最終一路傳導，精準「擊中」聚酯、苯乙烯、塑膠等終端領域。曾經被貿易商視為「累贅」的庫存，如今搖身一變成為「搶手貨」；下游廠家集體捂盤（刻意控量）惜售，報價一天一個樣，甚至出現「款到發貨、不接受口頭預訂」的罕見場景。

分析認為，當前化工終端的表現，本質上是地緣突發事件引發的應急式成本傳導，而非需求驅動的趨勢反轉。核心支撐來自供給端預期，而非下游需求的實質性改善。一天一價對終端產業來說，會造成成本端不確定性急劇上升，尤其下游工廠無法鎖定原料成本，報價、接單風險大幅提高，訂單毛利難以預估，甚至可能接單後倒賠，企業會變得更保守，不敢接長單。

期貨日報報導，格林大華期貨能化負責人吳志橋表示，價格劇烈波動，市場出現「一天一價」甚至一天「跳漲」好幾次的罕見情形。以聚烯烴為例，截至昨（12）日，基差（現貨與期貨的價差）已出現極端偏離。華南PE05 基差升至2056點，較前一日上漲1747點；華南PP05基差升至1616點，較前一日上漲1663點。華東PE05基差升至1806點，較前一日上漲1620點；華東PP05基差升至1266點，較前一日上漲1488點。

吳志橋補充，純苯現貨價格一天跳漲每噸人民幣2500元，多數化工品進入有價無市階段，下游採購趨於謹慎。在他看來，節後市場看多情緒升溫，導致許多廠家和貿易商「捂盤不賣」（刻意控量）。而3月10日盤面回落，表明市場承接能力有限，看多預期部分被修正。

在眾多化工終端產品中，聚酯（PET）瓶片（寶特瓶、飲料瓶等切碎後的材料）的漲價表現最為典型。瓶片價格自3月初的6200元，一路漲至3月12日的每噸人民幣8380元，漲幅為 35%‌。

卓創資訊聚酯瓶片分析師張春豔表示，聚酯（PET）瓶片價格上漲初期，每日漲幅在每噸人民幣100到200元，成本壓力市場尚能消化，但隨著中東地緣局勢升溫，聚酯（PET）瓶片每噸價格單日漲幅突破人民幣千元，市場一度出現封盤惜售的現象。

她進一步解釋說，軟飲料等下游終端普遍持觀望態度，終端產品價格未聯動上調，集中招標尚未啟動，這些現象均說明，下游需求並沒有跟上漲價節奏。

吳志橋指出，目前化工下游需求依然聚焦在基建、紡織、家電、汽車等傳統行業，除了部分剛需採購，在境內需求沒有明顯改善的前提下，原料價格持續大漲最終將導致下游利潤壓縮，進而減產停車。