我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州華裔三寶爸遇小車禍 下車後遭對方冷血撞死

川普稱古巴沒錢了 美國最終可能「友善接管」

全紅嬋赴劉清漪直播間秀霹靂舞 闢謠：沒有不學習

中國新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
全紅嬋（左）現身劉清漪直播間。（視頻截圖）
全紅嬋（左）現身劉清漪直播間。（視頻截圖）

全紅嬋26日晚現身劉清漪的直播間，跟隨這位霹靂舞世界冠軍學習街舞。直播中全紅嬋全程認真練習，不到半小時便掌握了倒立動作，期間多次嘗試失敗後兩人笑作一團，氛圍輕鬆歡樂。在線觀看人數峰值突破5萬，兩人還向觀眾拜年，預告可能發布舞蹈視頻。

大象新聞報導，全紅嬋直播時澄清自己愛打遊戲，但沒有不學習，還說被網友攻擊也沒事，並表示很理解他們：「每個人都會有不開心的時候，如果攻擊我會讓你開心，那我沒事的。」

面對惡意言論，全紅嬋以超然態度表示：「每個人都有不開心的時候，如果攻擊我能讓你開心，那我沒關係的。每個人都要每個人的煩惱，萬一可能上班不順，下班看到不開心的東西，說一下也能理解。沒關係，愛說就說吧，沒關係的。」

好姐妹劉清漪心疼在一旁喊話：「網上衝浪時沖沖就行了，不要相信那麼多流言，別再攻擊全紅嬋，多多支持。」

全紅嬋與劉清漪的友誼始於2024年巴黎奧運會，她稱劉清漪為霹靂舞「師父」。此前多次公開合作舞蹈，2025年粵港澳大灣區全運會期間，全紅嬋還曾為劉清漪奪冠現場助威。

網友們紛紛表示，「全紅嬋的舞蹈太有感染力了，她的回應也很溫暖。」、「正常人只會覺得很厲害，又會跳水又會跳舞，打遊戲也不錯，不知道黑點在哪」、「全紅嬋的實力和心態都讓人佩服，真是個優秀的運動員。那些黑子們也該醒醒了。」

全紅嬋（左方）現身劉清漪直播間秀舞技。（微博視頻截圖）
全紅嬋（左方）現身劉清漪直播間秀舞技。（微博視頻截圖）

▲ 影片來源：YouTube＠育情育理、Lin Lin Pig TV（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

世報陪您半世紀

全紅嬋

上一則

「科幻成真」中製飛碟3秒起飛 能載貨、救援、通勤

延伸閱讀

渴望人與人的互動 灣區方塊舞復興

渴望人與人的互動 灣區方塊舞復興
「甄嬛傳」N刷不膩這幾集最難看 曾播出「一鍵回宮」特別版

「甄嬛傳」N刷不膩這幾集最難看 曾播出「一鍵回宮」特別版
華人博主在紐西蘭開直播 突遭圍毆搶劫

華人博主在紐西蘭開直播 突遭圍毆搶劫
1個人+1部手機 上海女大生直播賣微瑕行李箱 月銷20萬

1個人+1部手機 上海女大生直播賣微瑕行李箱 月銷20萬

熱門新聞

濟南上新街小學廣場的巨型鰲魚，意外被大風吹走。(取材自新民晚報)

懸賞1萬元 濟南長21米、高7米「巨型鰲魚」飛了 全網急尋

2026-02-22 06:30
香港壹傳媒創辦人黎智英因違反國安法被判20年徒刑，他的女兒黎采公開致函在美國成長、代表中國出征冬奧的滑雪名將谷愛凌，盼她發揮對北京的影響力，促成中共放人。(路透資料照片)

黎智英遭判20年 女兒公開致函谷愛凌 籲發揮影響力促中放人

2026-02-22 19:12
崇禎火炮。（取材自新京報）

考古新發現 北京箭扣長城首次出土崇禎5年火炮

2026-02-19 01:10
貝加爾湖檔案照。（美聯社）

整車沉沒貝加爾湖 7名中國遊客溺亡、僅1人逃生

2026-02-20 08:46
中製「翼龍10B」隱身形無人機出口到烏地阿拉伯，成為中國隱身無人機出口第一單。(取材自觀察者網)

中製隱身無人機出口沙烏地 央視證實：出口第一單

2026-02-23 01:27
8歲小姨給侄女發紅包。（取材自都市快報橙柿互動／受訪者供圖）

重慶8歲女給晚輩發紅包 十幾個侄子侄女 最大快20歲

2026-02-20 07:30

超人氣

更多 >
芭芭拉史翠珊發文祝賀劉美賢奪金 這句話讓網友批「蠢透了」

芭芭拉史翠珊發文祝賀劉美賢奪金 這句話讓網友批「蠢透了」
劉美賢之父「最窮的律師」：放養的冠軍 不被成績定義

劉美賢之父「最窮的律師」：放養的冠軍 不被成績定義
河北男花32萬娶妻 她拒同房也不脫內褲 法院卻不准離

河北男花32萬娶妻 她拒同房也不脫內褲 法院卻不准離
State Farm全美大撒50億紅利 每輛車可領100元

State Farm全美大撒50億紅利 每輛車可領100元
Lycamobile成破口 華人帳戶被盜 知情者詳解手法

Lycamobile成破口 華人帳戶被盜 知情者詳解手法