藍天回來了…中稱去年空氣品質歷史最佳 優良天數達89.3%

記者陳宥菘／即時報導
中國生態環境部27日召開記者會表示，2025年中國環境空氣品質達到有監測記錄以來歷史最優。圖為早先年前北京空汙嚴重，遊客在北京天安門廣場參觀景象。(中新社)
中國生態環境部27日召開記者會表示，2025年中國環境空氣品質達到有監測記錄以來歷史最優，三項考核指標中，PM2.5平均濃度為28微克/立方公尺，優良天數比例達89.3%，重污染天數比例為0.9%，均為有監測記錄以來最佳表現。

央視報導，中國生態環境部27日以「深入打好藍天保衛戰 全面推進美麗藍天建設」為主題召開記者會，大氣環境司司長李天威在會上宣布上述成果，並表示，從區域看，總體呈現「南方空氣品質好、北方改善幅度大」特點。2025年PM2.5濃度最低的10個省份中，南方占7個。

李天威接著說，過去5年「十四五」期間，PM2.5濃度降幅最大的10個省份全在北方。他特別指出，尤其是京津冀及周邊地區和汾渭平原共49個城市，PM2.5濃度降幅最大的20個城市幾乎全在這兩個區域，其中，山西臨汾2025年PM2.5濃度為35.1微克/立方公尺，較2020年下降46.5%，降幅全國第一。

報導指出，在「十四五」期間，中國以「更大力度」推進「藍天保衛戰」各項工作。推動產業、能源、交通運輸等三大結構綠色低碳轉型，完成9.4億噸粗鋼、3.6億噸焦化、4.7億噸水泥熟料產能和1.7億千瓦煤電機組超低排放改造，建成全球規模最大的清潔煤電和鋼鐵生產體系；完成散煤治理1700萬戶，新能源汽車產銷量連續11年位居全球第一。

報導稱，在「十四五」期間，中國全國PM2.5平均濃度下降了20%，但國內生產總值增長了30%，保護與發展實現了雙贏；共有29個城市GDP超過兆元人民幣，但它們的PM2.5平均濃度為27.8微克/立方公尺，全都優於全國平均，且還有明顯改善。

中國此前制定了PM2.5年均濃度35微克/立方公尺的標準，目前中國全國已有70%左右城市能夠達標，卻也有近半數PM2.5的年均濃度值高於25微克/立方公尺。

中國生態環境部近日啟動「環境空氣質量標準」新一輪修訂工作，並於24日對外發布，根據新標準，PM2.5的年均濃度達標值將分階段由現行的35微克/立方公尺收嚴到25微克/立方公尺，第一階段從今年3月1日起至2030年底，PM2.5的年均濃度達標值設為30微克/立方公尺，並力拚在2035年降到25微克/立方公尺以下。

