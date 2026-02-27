美菲日在巴士海峽聯合演習 解放軍赴南海巡航：捍衛主權

我的頻道

記者陳宥菘／即時報導
美菲日23日至26日在南海實施「海上合作活動」演習，演習範圍更擴展至巴士海峽。解放軍南部戰區27日發聲表示，同時段，南部戰區海軍在南海進行例行巡航，與之互別苗頭。圖為南海艦隊的052D型呼和浩特艦。(新華社)
菲律賓、美國、日本23日至26日在南海實施「海上合作活動」演習，演習範圍更擴展至巴士海峽。解放軍南部戰區27日發聲表示，同時段，南部戰區海軍在南海進行例行巡航，與菲方行動互別苗頭，並強調將堅決捍衛國家領土主權和海洋權益。

法新社報導，菲律賓軍方27日表示，美菲日3國軍機在菲律賓最北端的巴丹群島上空進行了巡邏，此次演習旨在展示其「在複雜海上環境中無縫協作的能力」。這也是菲方的「海上合作活動」首次擴展至南海以外。

日本共同社報導，24日演習在位於台灣與菲律賓之間的海上要衝「巴士海峽」附近舉行，日本海上自衛隊也參加，派出P-3C巡邏機，與菲軍飛機實施了巡邏訓練。演習期間，菲軍方與美軍「杜威」號導彈驅逐艦等共同實施了反潛訓練，向水下投放模擬潛艇的目標進行定位搜索。此外，菲軍方邀請包括共同社在內的媒體登上「安東尼奧·盧納」號護衛艦，並展示了部分演習內容。

解放軍南部戰區新聞發言人翟士臣海軍大校27日表示，2月23日至26日，南部戰區海軍位南海海域進行例行巡航。翟士臣表示，菲律賓拉攏域外國家組織所謂「聯合巡航」，攪局南海，破壞地區和平穩定。戰區部隊將堅決捍衛國家領土主權和海洋權益，堅定維護地區和平穩定。

共同社指出，菲律賓近年來多次與志同道合國家開展海上合作活動，但這是首次在巴士海峽實施。活動範圍擴大至台灣周邊可能會引發中方的強烈不滿。

