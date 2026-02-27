聯合國人權事務首長批評中國 改善新疆維族人權不力

聯合國（UN）人權事務高級專員圖克。（美聯社）

聯合國 4年前發布新疆 報告要求中國採取行動，改善維吾爾 族人權，聯合國人權事務高級專員圖克，今天批評中國未採取更多行動，改善新疆人權情況。

法新社報導，聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Turk）今天在向聯合國人權理事會（UN Human Rights Council）簡報全球人權現況時表示：「我對（聯合國）之前提出保護新疆維吾爾族與其他穆斯林少數民族，以及西藏人權的建議缺乏後續行動，感到非常遺憾。」

前聯合國人權事務高級專員巴舍萊（Michelle Bachelet）2022年發布一份爆炸性報告，指出新疆可能存在「違反人道罪」。該報告內容強調關於維吾爾族及其他穆斯林群體遭受廣泛酷刑、任意拘留，以及宗教和生育權受侵害等「可信的」指控，遭到中國當局的抨擊。

圖克在新疆報告發布後不久接掌人權事務高級專員公署，面臨了來自人權組織的壓力，要求他對中國施加更多影響力。

圖克今天在演說中呼籲中國「停止利用模糊的刑事、行政及國家安全規定，來壓制和平行使基本權利的行為」。

他並未具體列舉實例，但圖克本月稍早曾特別提到，香港媒體大亨黎智英被控違反國安法遭判20年徒刑。

圖克強調：「我敦促他們釋放所有遭任意拘留的人士。」