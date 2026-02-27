我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洗髮精越貴越好？專家：護理流程比產品更重要

吹哨者披露中國如何在本土及海外監視公民 包括在美國

聯合國人權事務首長批評中國 改善新疆維族人權不力

中央社日內瓦27日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
聯合國（UN）人權事務高級專員圖克。（美聯社）
聯合國（UN）人權事務高級專員圖克。（美聯社）

聯合國4年前發布新疆報告要求中國採取行動，改善維吾爾族人權，聯合國人權事務高級專員圖克，今天批評中國未採取更多行動，改善新疆人權情況。

法新社報導，聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Turk）今天在向聯合國人權理事會（UN Human Rights Council）簡報全球人權現況時表示：「我對（聯合國）之前提出保護新疆維吾爾族與其他穆斯林少數民族，以及西藏人權的建議缺乏後續行動，感到非常遺憾。」

前聯合國人權事務高級專員巴舍萊（Michelle Bachelet）2022年發布一份爆炸性報告，指出新疆可能存在「違反人道罪」。該報告內容強調關於維吾爾族及其他穆斯林群體遭受廣泛酷刑、任意拘留，以及宗教和生育權受侵害等「可信的」指控，遭到中國當局的抨擊。

圖克在新疆報告發布後不久接掌人權事務高級專員公署，面臨了來自人權組織的壓力，要求他對中國施加更多影響力。

圖克今天在演說中呼籲中國「停止利用模糊的刑事、行政及國家安全規定，來壓制和平行使基本權利的行為」。

他並未具體列舉實例，但圖克本月稍早曾特別提到，香港媒體大亨黎智英被控違反國安法遭判20年徒刑。

圖克強調：「我敦促他們釋放所有遭任意拘留的人士。」

世報陪您半世紀

聯合國 新疆 維吾爾

上一則

巴基斯坦空襲阿富汗首都 中國：正就緩局降溫做兩國工作

下一則

美菲日在巴士海峽聯合演習 解放軍赴南海巡航：捍衛主權

延伸閱讀

生命極致奇跡…24歲新疆產婦生5胞胎 機率六千萬分之一

生命極致奇跡…24歲新疆產婦生5胞胎 機率六千萬分之一
梅蘭妮亞將主持安理會會議 創國家領袖配偶首例

梅蘭妮亞將主持安理會會議 創國家領袖配偶首例
24歲新疆婦生5胞胎 機率六千萬分之一

24歲新疆婦生5胞胎 機率六千萬分之一
王毅：人權不能裝飾民主 沒哪個國家能當「人權教師」

王毅：人權不能裝飾民主 沒哪個國家能當「人權教師」

熱門新聞

濟南上新街小學廣場的巨型鰲魚，意外被大風吹走。(取材自新民晚報)

懸賞1萬元 濟南長21米、高7米「巨型鰲魚」飛了 全網急尋

2026-02-22 06:30
香港壹傳媒創辦人黎智英因違反國安法被判20年徒刑，他的女兒黎采公開致函在美國成長、代表中國出征冬奧的滑雪名將谷愛凌，盼她發揮對北京的影響力，促成中共放人。(路透資料照片)

黎智英遭判20年 女兒公開致函谷愛凌 籲發揮影響力促中放人

2026-02-22 19:12
崇禎火炮。（取材自新京報）

考古新發現 北京箭扣長城首次出土崇禎5年火炮

2026-02-19 01:10
貝加爾湖檔案照。（美聯社）

整車沉沒貝加爾湖 7名中國遊客溺亡、僅1人逃生

2026-02-20 08:46
中製「翼龍10B」隱身形無人機出口到烏地阿拉伯，成為中國隱身無人機出口第一單。(取材自觀察者網)

中製隱身無人機出口沙烏地 央視證實：出口第一單

2026-02-23 01:27
8歲小姨給侄女發紅包。（取材自都市快報橙柿互動／受訪者供圖）

重慶8歲女給晚輩發紅包 十幾個侄子侄女 最大快20歲

2026-02-20 07:30

超人氣

更多 >
文革少年逃離大陸 赴美成企業家 捐3000萬報答母校

文革少年逃離大陸 赴美成企業家 捐3000萬報答母校
新政：綠卡持有者多福利受限 恐遭突擊檢查 旅行也跟蹤

新政：綠卡持有者多福利受限 恐遭突擊檢查 旅行也跟蹤
獨家╱中國女留學生陳屍浴缸 兇嫌被指性生活粗暴

獨家╱中國女留學生陳屍浴缸 兇嫌被指性生活粗暴
艾普斯坦前女友受邀雀兒喜婚禮 柯林頓家族關係再遭疑

艾普斯坦前女友受邀雀兒喜婚禮 柯林頓家族關係再遭疑
只因碰了下肩 華婦銀行卡狂被盜刷 警惕這類案件

只因碰了下肩 華婦銀行卡狂被盜刷 警惕這類案件