巴基斯坦空襲阿富汗首都 中國：正就緩局降溫做兩國工作

記者陳宥菘／即時報導
中國外交部發言人毛寧27日表示，中方一直通過自身渠道斡旋調解巴阿衝突，願意繼續為緩局降溫、兩國改善關係發揮建設性作用，中方正就此做兩國有關方面的工作。（歐新社）
阿富汗稍早對巴基斯坦發動跨境攻擊後，巴基斯坦27日清晨對阿富汗首都喀布爾等地發動空襲，兩國緊張衝突迅速升級。中國外交部發言人毛寧27日表示，中方一直通過自身渠道斡旋調解巴阿衝突，願意繼續為緩局降溫、兩國改善關係發揮建設性作用，中方正就此做兩國有關方面的工作。

澎湃新聞報導，毛寧27日在例行記者會上表示，中方正在密切關注局勢發展，巴基斯坦和阿富汗是搬不走的鄰居，也都是中國的鄰國。作為鄰國和朋友，中方對衝突升級深感擔憂，對衝突造成人員傷亡十分痛心。此輪巴阿衝突烈度超過以往，持續或升級對雙方都將帶來傷害和損失。

毛寧指出，中方支持打擊一切形式的恐怖主義，呼籲雙方保持冷靜克制，通過對話談判妥善解決矛盾分歧，盡快實現停火，避免生靈塗炭。這符合兩國和兩國人民的根本利益，也有利於維護地區的和平穩定。“

毛寧表示，中方一直通過自身渠道斡旋調解巴阿衝突，願意繼續為緩局降溫、兩國改善關係發揮建設性作用。中國外交部和中國駐巴基斯坦、阿富汗使館正就此做兩國有關方面的工作，中方並要求兩國確保中方在巴基斯坦和阿富汗人員項目和機構的安全。

對於中方是否考慮從這兩個國家撤離本國公民和企業，或者暫停航班往來，毛寧則回應，「我們在密切關注局勢發展，將為有需要的中國公民提供必要的協助」。

法新社報導，阿富汗部隊數小時前攻擊巴基斯坦邊境部隊，稱此舉是為報復先前造成死傷的空襲。巴基斯坦於27日清晨對阿富汗首都喀布爾及另外兩個省份發動空襲，使兩國最新一輪暴力衝突升級。巴基斯坦內政部長納克維（Mohsin Naqvi）表示，對阿富汗的空襲是一次「適當的回應」。

阿富汗 巴基斯坦 喀布爾

