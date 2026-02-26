德國總理梅爾茨結束訪中 指中國產能過剩仍待解決

德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）26日造訪在杭州的西門子能源（Siemens Energy）並舉行記者會。路透

德國 總理梅爾茨（Friedrich Merz）今天結束為期2天訪中行程，表示與北京「合作良好」，但指出中國出口商產能過剩，日益侵蝕德國市場市占率等問題仍待解決。

路透社報導，梅爾茨首次以總理身分訪中，行程包括參觀中國機器人製造商宇樹科技（Unitree），在現場受到跳舞機器人歡迎，他還造訪德國西門子能源（Siemens Energy）當地據點，並於杭州高科技園區訪視德國車廠賓士（Mercedes-Benz）測試自駕技術。

梅爾茨強調，除了「令人印象深刻的良好合作與技術發展之外」，雙方仍有「必須直接了當處理的艱難議題」。

他說，「尤其在競爭方面，中國的產能極高，有些已對歐洲造成困擾，因這些產能遠超市場需求」。

梅爾茨說，「在我訪問行程（結束）後，我們將會詳細討論此事」，並表示他擬邀經濟部長萊赫（Katherina Reiche）訪中，同時宣布兩國政府預計明年初展開定期磋商。他並坦言仍有許多任務尚待處理。

歐洲聯盟（EU）控訴中國產能過剩，遭到北京一再否認，稱其「毫無根據」，強調中國在再生能源等領域具備優勢，反而有助推動綠能 轉型在內的共同目標。

德國商界領袖指出，中國企業產能過剩，加上人民幣遭低估和北京對外國企業准入設限，已導致市場競爭加劇。中國在晶片製造和稀土領域占據主導地位，也使得西方製造商更不易抵禦供應鏈 衝擊。

據報導，中國出口商已扭轉過去數年德國對中擁有貿易順差的局面，2025年柏林對北京貿易逆差達到900億歐元（約1060億美元）。