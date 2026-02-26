我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不敵派拉蒙再加碼 Netflix宣布放棄收購華納

史指、那指下跌 Nvidia業績難以平息投資人對AI憂慮

中國手機3月將集體漲價 最高上漲25%

中央社台北26日電
由於記憶體價格持續飆漲，中國手機業3月將迎來一波規模最大、漲幅最顯著的集體漲價潮，而且今年可能還要漲價多次。（中新社）
由於記憶體價格持續飆漲，中國手機業3月將迎來一波規模最大、漲幅最顯著的集體漲價潮，而且今年可能還要漲價多次。（中新社）

綜合陸媒報導，由於記憶體價格持續飆漲，中國手機業3月將迎來一波規模最大、漲幅最顯著的集體漲價潮，而且今年可能還要漲價多次。市場調研機構預估，3月出貨的中國手機價格將上漲15%至25%。

科創板日報今天報導，手機記憶體價格連續多季上漲，今年漲幅進一步擴大。多名產業鏈人士證實，當前智慧手機記憶體晶片採購成本較去年同期已上漲超過80%，且仍未見放緩跡象。受此成本壓力傳導，OPPO、一加（OnePlus）、vivo、小米、iQOO、榮耀等多家手機品牌已擬定於3月初啟動新一輪產品價格調整。

報導說，這將是近5年來中國手機業規模最大、漲幅最為顯著的一輪集體漲價。隨著記憶體成本的頻繁波動，2026年中國手機市場或將面臨歷史上首次一年內多次上調價格的局面。

界面新聞報導指出，中國手機業3月將正式迎來全面漲價潮，這也是中國大陸手機市場發展以來首次出現全品類、全品牌同步普漲的態勢，新品漲幅最低也要人民幣1000元（約146美元）以上。

市場調研機構Counterpoint Research預計，3月後中國市場新品手機均價將較2025年同檔位機型上漲15%至25%。

「這輪漲價不是個別品牌的選擇，而是全行業的必然趨勢」。一名業內人士透露，目前中國主流手機品牌均已完成漲價方案的敲定，部分品牌已向經銷商、線上管道商下發了調價通知。

報導說，從已確定的方案來看，3月是此次漲價的關鍵時間點，此前上市的機型調價幅度相對溫和，但3月之後發表的新品，漲價幅度將明顯擴大，其中新品最低漲幅不會低於1000元，中高端旗艦機型的漲幅更可能達到2000至3000元。

市場調研機構IDC預估，2026年中國手機市場旗艦機漲幅將突破30%，同配備機型相比2025年將貴300至1000元，大記憶體容量版本的價差甚至會達到2000元；而3月後發表的新品，漲幅還將進一步擴大。

報導說，隨著3月後新品陸續亮相，受記憶體成本頻繁波動影響，中國手機市場今年或將面臨歷史上首次一年內多次上調價格的局面，消費者購機成本恐將持續走高，手機市場也面臨萎縮。

世報陪您半世紀

小米

上一則

中國鎖定台灣年輕人補助旅遊 法媒關注軟性統戰

下一則

德國總理梅爾茨結束訪中 指中國產能過剩仍待解決

延伸閱讀

記憶體衝擊 惠普財測不如預期 年度獲利恐落在低標

記憶體衝擊 惠普財測不如預期 年度獲利恐落在低標
與習近平會面後 德國總理梅爾茨：空巴有望獲得120架商用飛機大訂單

與習近平會面後 德國總理梅爾茨：空巴有望獲得120架商用飛機大訂單
蘋果慘當冤大頭？加價一倍搶記憶體 但三星只想漲這麼多

蘋果慘當冤大頭？加價一倍搶記憶體 但三星只想漲這麼多
記憶體短缺 聯想喊漲價促客戶快下單

記憶體短缺 聯想喊漲價促客戶快下單

熱門新聞

賈明軒發明的「乾旱地區樹木自動澆水裝置」。（取材自極目新聞）

內蒙14歲農村少年發明「澆水神器」 奪德國國際展金獎

2026-02-18 01:23
濟南上新街小學廣場的巨型鰲魚，意外被大風吹走。(取材自新民晚報)

懸賞1萬元 濟南長21米、高7米「巨型鰲魚」飛了 全網急尋

2026-02-22 06:30
香港壹傳媒創辦人黎智英因違反國安法被判20年徒刑，他的女兒黎采公開致函在美國成長、代表中國出征冬奧的滑雪名將谷愛凌，盼她發揮對北京的影響力，促成中共放人。(路透資料照片)

黎智英遭判20年 女兒公開致函谷愛凌 籲發揮影響力促中放人

2026-02-22 19:12
崇禎火炮。（取材自新京報）

考古新發現 北京箭扣長城首次出土崇禎5年火炮

2026-02-19 01:10
貝加爾湖檔案照。（美聯社）

整車沉沒貝加爾湖 7名中國遊客溺亡、僅1人逃生

2026-02-20 08:46
8歲小姨給侄女發紅包。（取材自都市快報橙柿互動／受訪者供圖）

重慶8歲女給晚輩發紅包 十幾個侄子侄女 最大快20歲

2026-02-20 07:30

超人氣

更多 >
向華強身家500億港幣 震撼宣布遺產全交郭碧婷「小兒子一毛都不給」

向華強身家500億港幣 震撼宣布遺產全交郭碧婷「小兒子一毛都不給」
艾普斯坦檔案赫見物理學家霍金與比基尼女子合影 家屬說話了

艾普斯坦檔案赫見物理學家霍金與比基尼女子合影 家屬說話了
華人遇小額信用卡盜刷 拖延處理 結果慘了...

華人遇小額信用卡盜刷 拖延處理 結果慘了...
可負擔健保擬降保費 調高自付額個人1.5萬、家庭3.1萬元

可負擔健保擬降保費 調高自付額個人1.5萬、家庭3.1萬元
川普國情咨文提新版退休計畫 祭每年最高1000元補貼

川普國情咨文提新版退休計畫 祭每年最高1000元補貼