中國手機3月將集體漲價 最高上漲25%

綜合陸媒報導，由於記憶體價格持續飆漲，中國手機業3月將迎來一波規模最大、漲幅最顯著的集體漲價潮，而且今年可能還要漲價多次。市場調研機構預估，3月出貨的中國手機價格將上漲15%至25%。

科創板日報今天報導，手機記憶體價格連續多季上漲，今年漲幅進一步擴大。多名產業鏈人士證實，當前智慧手機記憶體晶片採購成本較去年同期已上漲超過80%，且仍未見放緩跡象。受此成本壓力傳導，OPPO、一加（OnePlus）、vivo、小米 、iQOO、榮耀等多家手機品牌已擬定於3月初啟動新一輪產品價格調整。

報導說，這將是近5年來中國手機業規模最大、漲幅最為顯著的一輪集體漲價。隨著記憶體成本的頻繁波動，2026年中國手機市場或將面臨歷史上首次一年內多次上調價格的局面。

界面新聞報導指出，中國手機業3月將正式迎來全面漲價潮，這也是中國大陸手機市場發展以來首次出現全品類、全品牌同步普漲的態勢，新品漲幅最低也要人民幣1000元（約146美元）以上。

市場調研機構Counterpoint Research預計，3月後中國市場新品手機均價將較2025年同檔位機型上漲15%至25%。

「這輪漲價不是個別品牌的選擇，而是全行業的必然趨勢」。一名業內人士透露，目前中國主流手機品牌均已完成漲價方案的敲定，部分品牌已向經銷商、線上管道商下發了調價通知。

報導說，從已確定的方案來看，3月是此次漲價的關鍵時間點，此前上市的機型調價幅度相對溫和，但3月之後發表的新品，漲價幅度將明顯擴大，其中新品最低漲幅不會低於1000元，中高端旗艦機型的漲幅更可能達到2000至3000元。

市場調研機構IDC預估，2026年中國手機市場旗艦機漲幅將突破30%，同配備機型相比2025年將貴300至1000元，大記憶體容量版本的價差甚至會達到2000元；而3月後發表的新品，漲幅還將進一步擴大。

報導說，隨著3月後新品陸續亮相，受記憶體成本頻繁波動影響，中國手機市場今年或將面臨歷史上首次一年內多次上調價格的局面，消費者購機成本恐將持續走高，手機市場也面臨萎縮。