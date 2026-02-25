智庫：習近平大規模整肅解放軍 可能妨礙中國作戰能力

中國國家主席習近平。（新華社）

華府智庫「戰略暨國際研究中心」表示，中國國家主席習近平 對解放軍 進行大規模整肅，令人對解放軍戰備產生懷疑，而習近平對解放軍缺乏信任，對台、美嚇阻解放軍入侵而言是好消息。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，戰略暨國際研究中心（CSIS）昨天公布的最新報告指出，自2022年起，中國已有36位上將及中將被正式整肅，另有65名軍官失去蹤影或可能遭到整肅。

這種大規模人事清洗，是習近平長期推動整頓軍中貪腐、加強掌控權力及推進軍隊現代化的一環。但報告作者表示，如此「前所未見的」整肅規模，令人對中國軍隊執行複雜作戰任務的戰備產生懷疑。

報告指出，若計入遭多次清洗的職位，解放軍176個高層領導職位中，有52%曾受影響。

麻省理工學院 （MIT）安全研究計畫主任傅泰林（M. Taylor Fravel）在報告中寫道：「這個數字非常驚人且非比尋常，凸顯出習近平行動的深度，以及解放軍領導階層前所未見的動盪。」

今年1月，中解放軍委副主席張又俠、參謀長劉振立被查落馬。這類高階領導人淪為清洗目標，往往會登上媒體頭條。

但報告指出，清洗已延伸至較低階層的軍官，意味著習近平需任用指揮經驗少得多、且不具實戰經驗的軍官主導軍事行動，這樣一來，可能限制解放軍能進行的軍事行動規模。

解放軍5大戰區司令的候選人名單也因整肅而大幅縮減。報告指出，由於有56名戰區副司令遭到清洗，能出任5大戰區司令職位的軍官人選減少逾33%。

報告作者之一、CSIS中國實力計畫（China Power Project）主任林洋（Bonny Lin）指出，整肅的後果可能已反映在解放軍的戰備狀態上。

根據報告內容，2024年，中國對其眼中台灣的「問題」行為，在3、4天內即做出反應，在5月與10月舉行兩場「聯合利劍」演習。相較之下，解放軍在2025年4月和12月分別花了19天和12天的時間，來啟動大規模軍演。

報告認為，損失高層領導令人懷疑解放軍能否在未來幾年內對台灣執行「極其複雜且危險」的侵略，尤其美國、日本等國家也在採取行動應對這類情境。

布魯金斯研究所（Brookings Institution）非常駐資深研究員卡佛（John Culver）在報告中寫道：「從美、台嚇阻入侵的角度來看，習近平表現出對自己的軍隊缺乏信任，是好消息。」

但作者們提醒，即使歷經大規模清洗，解放軍依然保有相當戰力。報告指出，在台海情境中，像是封鎖等較不複雜的行動，解放軍可能仍可不費力地執行。

卡佛寫道，「若台灣或美國在軍事力量方面越過紅線，中國有許多選項進行懲戒、教訓，並自行宣稱『勝利』」，「且這些選項不需要高度連貫的指揮協調」。

CSIS分析家柯慶生（Thomas Christensen）則寫道，中國仍具備採取行動襲擊台灣的能力，而且過程中會讓美國付出代價。但他同時認為，即便是執行較不複雜的作戰情境，習近平仍需審慎，因為他是否能獲得誠實、坦率的建議尚有疑慮。

報告指出，剛晉升的領導階層擔心步上前人後塵，可能不願意將壞消息層層上報。

柯慶生寫道：「這對危機管理來說很危險，因為這可能讓習近平在未來的突發狀況中，對自身軍力抱持不切實際的自信。」

不過，專家們也主張，習近平或許認為現在正是整頓軍隊的良機，尤其他正面對一位看似並未聚焦台灣議題、將重心擺在世界上其他地方的美國對手。

另外，儘管人事清洗讓人對解放軍短期內的戰備產生諸多疑問，美國國防大學（National Defense University）資深研究員吳志遠（Joel Wuthnow）認為，當這個十年步入尾聲時，中國的對手可能仍須提高警覺。

吳志遠寫道，屆時，新晉升的軍官透過演習將更熟悉中國的現代硬體裝備，也有更多配合習近平的經驗，這或許能提升他們的信心，以及對成功的期待。