中國小說家首次 劉震雲獲義大利國際南北文學獎

中國新聞組／北京24日電
劉震雲。（取材自微博）

2011年憑藉小說「一句頂一萬句」榮獲中國最高文學獎「茅盾文學獎」、作品被多次翻譯成多國語言並改編成經典電影的作家劉震雲，近日獲得義大利國際南北文學獎，他是首位獲得此獎的華人作家，評審稱其「哲思與幽默跨越文化隔閡」。

67歲的劉震雲畢業於北京大學中文系，現任中國人民大學文學院教授、中國作家協會全國委員會委員。他關注基層民眾生活，擅長黑色幽默，描寫小人物在歷史與社會中的處境。

他榮獲的義大利國際南北文學獎（Premio Internazionale Nord-Sud）由義大利學者、作家和評論家組成的評審團評選，強調國際視野與作品的文學價值、社會意義。其歷屆得主包括諾貝爾文學獎得主埃利亞斯卡內蒂、彼得漢德克等國際文壇巨匠，被公認為歐洲權威文學獎之一。

評審委員會表示，授予劉震雲此獎是因其作品中獨到的哲思與幽默，深刻影響了多個語種的讀者。此外，他的代表作「一句頂一萬句」中義大利傳教士「老詹」角色，成為連結中義文化的關鍵符號。

劉震雲在獲獎感言中則強調翻譯的核心作用，特別致謝義大利漢學家帕特里齊婭·利貝拉蒂的譯介工作。

劉震雲曾創作「我叫劉躍進」、「一句頂一萬句」、「我不是潘金蓮」、「一地雞毛」、「一日三秋」、「溫故一九四二」等作品，引起不少反響。

他的廣傳金句包括，「不要替任何人做決定，成了不一定有功，敗了必有錯」、「心軟之人看似豁達，實則愚鈍」、「日子是過以後，不是過從前」等，也讓許多人深有共鳴。網友評價劉震雲作品「用最樸實的語言寫透人性」。

