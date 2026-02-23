我的頻道

視艾普斯坦為「最好的朋友」英前駐美大使被捕

遊歐最易遭竊國家 英、法、丹麥排前三

北上廣春節文旅成績單出爐 旅遊收入皆增長兩位數

記者黃雅慧／即時報導
2月20日，市民、遊客在廣州越秀公園欣賞2026廣州新春燈會。（新華社）
2月20日，市民、遊客在廣州越秀公園欣賞2026廣州新春燈會。（新華社）

春節九日連假結束，外界關注大陸一線城市文旅消費狀況。其中，上海市共接待遊客2167.21萬人次，年增8.36%（按可比口徑），旅遊消費交易總金額為人民幣256.14億元，年增20.90%；北京市累計接待遊客1984.3萬人次，年增12.8%，實現旅遊總花費人民幣331.4億元，年增15.6%；廣東省接待遊客8,658.9萬人次，較2025年春節假期八天增長8.1%，實現旅遊收入人民幣848.9億元，增長13.9%。

綜合上證報、澎湃新聞報導，上海文旅局23日數據顯示，上海市賓旅館平均客房出租率為50.60%，年增3.10個百分點。

與此同時，上海商務局透露，上海春節期間（2月15日-2月22日），上海全市線上線下消費人民幣603.5億元，年增12.8%；其中，線下消費金額人民幣365.5億元，年增15.4%。線上消費金額238.0億元，年增8.9%。

春節期間，上海持續舉辦「跨年迎新消費季」活動，商圈尋馬、新春美食等六大主題活動。各區拿出真金白銀發放各類消費券，助力文商旅體展深入聯動，全市日均推出300餘項活動；另據銀聯商務數據，春節假期，外地赴滬消費金額人民幣173.9億元，年增5.4%，江蘇、安徽、浙江遊客分別佔比22.6%、11.6%和9.6%。

北京文旅局數據顯示，遊客接待量排名前十的景區（地區）：王府井、奧林匹克公園、天安門地區、西單、亮馬河國際風情水岸、前門大街、天壇公園、什剎海風景區、頤和園、南鑼鼓巷。

21世紀經濟報導，廣東則圍繞文化和旅遊部「歡歡喜喜過大年」主題，結合「廣貨行天下」春季行動、「粵享暖冬 樂遊廣東」消費季等作為特色宣傳，吸引海內外人士赴廣東旅遊。

