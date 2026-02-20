小鋼炮2分鐘沉貝加爾湖7中客溺亡 目擊者：冰面滿是裂紋

貝加爾湖滿是裂紋的冰面。（取材自極目新聞）

俄羅斯 貝加爾湖昨觀光 車墜湖沉沒造成中國遊客7死1生還。據目擊者表示，該「小鋼炮」滿載9人行經周遭好幾條冰裂縫上，看得人心驚膽戰，發生意外時附近遊客前往救援，但車輛僅兩三分鐘就沉湖，車上一名小伙在沉湖前最後一刻打開車門被其他遊客用繩子從冰裂縫中驚險拉上冰面才撿回一命。根據俄羅斯衛星通訊社報導，俄羅斯伊爾庫茨克州長科布澤夫表示，在貝加爾湖遇難遊客當中有來自中國的一家人，包括一對夫婦、他們14歲的孩子以及他們的另一名親屬。他們都是赴俄自助遊遊客。

據極目新聞報導，一名事當時在現場的中國遊客表示，事發地是一處藍冰觀賞點，附近有好幾條冰裂縫，現場周邊還有其他幾輛載有遊客的車輛。意外發生時，附近車輛上男性基本都前往救援，但車輛下沉太快，僅兩三分鐘就沉入湖中，實在沒有辦法救援。她目睹這一幕被嚇壞了，到晚上還手腳發軟。

她表示，發生事故的是一輛具有當地特色的「小鋼炮」車，車上一位小伙在車輛沉湖前的最後一刻打開了車門，其他遊客用繩子將他從冰裂縫中拉上冰面，應該就是那名唯一生還的中國遊客。

科布澤夫在電報頻道上發布消息說：「目前，已確認五人身份。其中一位司機是44歲的當地居民；另4名遊客為來自中國的一家人，包括夫妻二人、他們14歲的孩子以及另一名親屬，報導稱，其中一名生還。他們都是赴俄自助遊客。

據國內一家旅行社發布海報顯示，「貝加爾湖冬日奢遊」8天7晚，人均16888元起(人民幣，下同，約2440美元)，含門票、住宿、機票、餐食、接送機等，其中特別安排2天的奧利洪島北線深度遊；另有一款「貝加爾冬日限定遊」，8天7晚價格是18999元起。該旅行社的顧問稱，2月下旬到3月中旬貝加爾湖的冰面最厚，這段時間最可放心遊玩。

多位曾到貝加爾湖奧利洪島旅遊的網民表示，這裡風景雖然美，但玩起來並不那麼令人放心，當地不允許社會車輛開到冰面上，但島上的特色車輛「小鋼炮」可以載客上冰。而貝加爾湖的冰面看起來並不完整，到處都是裂紋，她當時一直很緊張。

今年1月28日，一輛「小鋼炮」冰面觀光車在俄羅斯貝加爾湖奧利洪島附近冰面翻車。 （新華社）

貝加爾湖「小鋼炮」。（取材自極目新聞）

另一位1月剛去過奧利洪島的遊客表示，她是坐氣墊船上島後換乘島上唯一交通工具「小鋼炮」，「無論是到冰面還是到森林都是這種車，滿載可以坐9人」，為了安全，她所在的旅遊團29人租了4台「小鋼炮」一起行駛，「萬一有一台在冰面上發生意外，其他的車輛可以馬上進行救援」。

在貝加爾湖生活過的萬先生表示，一些導遊和司機為了拍照好看，會帶遊客去沒有任何標識的野冰面，這裡人少、景絕、出片率高，但這是拿命換照片。萬先生提醒，當地政府每年會在安全冰面插木棍畫線，只走木棍路線，才相對安全；這幾年冬天愈來愈暖，貝加爾湖的冰面不穩定，冰縫會突然裂開、愈來愈寬。

據南方都市報報導，事故發生後，有中國遊客準備取消近日貝加爾湖行程：「今年該湖已發生兩次事故，不敢再去冒險了」。