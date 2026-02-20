整車沉沒貝加爾湖 7名中國遊客溺亡、僅1人逃生

貝加爾湖檔案照。（美聯社）

一輛載有八名中國遊客的汽車，今天在俄羅斯 貝加爾湖因冰面破裂墜湖沉沒。據晚間中國駐俄羅斯伊爾庫次克總領事館證實，事故僅有1名中國遊客逃生，其餘7名「溺亡」。中國官方稱，已派領事官員趕赴事發地，全力妥善處理善後事宜；有前一天經過事發地的中國遊客表示，「那邊冰面到處都是冰裂」，暴露風險似乎早就存在。

今天稍早，中國駐伊爾庫次克總領事館和央視新聞訊息，一輛載有1名俄羅斯司機和8名中國遊客的汽車，於貝加爾湖沉沒，搜救工作正在進行。同時，該事件發生後，當地相關機構已經禁止汽車在貝加爾湖冰面行駛。

晚間，中國駐伊爾庫次克總領事館通報相關進展，表示該汽車墜入冰面大裂縫，1名中國遊客獲救，其餘7名中國遊客溺亡。

中國駐伊爾庫次克總領事館表示，得知消息後立即啟動應急機制，緊急聯繫俄方請其盡全力進行救援打撈並盡快查明事故原因，協調當地志願者緊急趕赴現場提供救助。已派領事官員趕赴事發地，全力妥善處理善後事宜。

據當地媒體伊爾庫茨克共青團真理報報導，事故發生在奧利洪島薩甘-胡順角附近。俄緊急情況部已派出救援力量前往現場，救援人員正在冰面上作業，警方正在事故現場進行調查。

這並非今年首例，早前1月28日，一輛載有遊客的汽車在貝加爾湖冰面上翻車，導致一名中國籍遊客死亡，4人受傷。為此，中國駐俄羅斯伊爾庫次克總領事館已於上月底發布提醒稱，提醒冬季赴俄羅斯貝加爾湖旅遊的中國公民注意冰上行車安全，提高安全防範意識。

據中國媒體極目新聞報導，該旅遊行程的風險可能早已存在。前一天也曾去過事發地的中國遊客表示，那邊冰面到處都是冰裂，為了避開，司機返回時找了好久才找到來時的路。她回憶，當天在附近拍照時，聽到冰裂的聲音，嚇得趕緊跑開。