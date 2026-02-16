中國寵物消費市場突破452億美元 毛孩過年花樣多

我的頻道

中央社台北16日電
中國2025年寵物消費市場突破人民幣3126億元，為寵物籌備過年已成中國新潮流。圖為2026年2月在天津舉行的寵物年貨節。（中新社提供）中央社
中國2025年寵物消費市場突破人民幣3126億元，為寵物籌備過年已成中國新潮流。圖為2026年2月在天津舉行的寵物年貨節。（中新社提供）中央社

中國出生人口逐年下跌，不少年輕人寧願養寵物也不想生育。中國寵物消費市場已突破人民幣3126億元（約452億美元），為寵物籌備過年則成新潮流。

據1月公布的「2026年中國寵物行業白皮書」，2025年中國城鎮寵物（貓狗）消費市場規模已突破3126億元，較2024年成長4.1%。其中，狗隻消費市場規模達1606億元，貓隻消費市場規模達1520億元。

綜合藍新聞等陸媒報導，春節前不少「鏟屎官」忙於為家中毛孩籌備過年，為寵物準備年夜飯成為新趨勢。無論是線下寵物店還是網上售賣的寵物年夜飯，各類營養搭配的寵物套餐被裝入儀式感十足的大紅禮盒，大多包含寵物可食用的餃子、蛋黃，甚至糖葫蘆、金元寶、八寶飯等，每份價格在數十元至數百元不等。

除了年夜飯，春節前，從基本的洗護美容到精緻的節日儀式產品，各種與寵物相關的消費都非常火熱。

報導表示，近年中國寵物消費市場已跳出食品、醫療、用品等傳統框架，朝著更注重體驗和情感寄託的方向發展。寵物咖啡館、寵物旅行團、寵物生日派對等愈來愈流行。

擴大內需是中國「十五五」（第15個5年規畫、2026至2030年）的重點，報導稱，寵物消費版圖不斷擴大下，可能有助帶動消費引擎。

寵物 春節 咖啡

