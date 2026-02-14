高市早苗大勝後 王毅：日本侵略殖民台灣的野心未泯

中共外長王毅14日在慕尼黑安全會議上抨擊日本「侵略殖民台灣的野心未泯、復活軍國主義的陰魂不散」。圖為他2025年參加慕尼黑安全會議照片。（路透）

日本 眾議院日前大選，執政的自民黨總裁高市早苗 大勝後，中共政治局委員兼外長王毅 14日在出席慕尼黑安全會議時，針對日本與中國的外交關係，做出強硬的表態。他抨擊日本首相高市早苗先前涉台談話「直接挑戰中國的國家主權」，也批評日本政要參拜供奉二戰戰犯的神社在歐洲不可想像。他強調，日本領導人在台灣問題上的錯誤言論，暴露了「日本侵略殖民台灣的野心未泯」，並警告「如果再賭一次，只能敗得更快」。

據央視新聞，王毅14日出席慕尼克安全會議，在「中國專場」發表演講並回答現場提問。被問及中國中國對亞太地區緊張局勢重新升級承擔什麼責任，王毅表示，「我不認同亞太局勢日趨緊張。環顧世界，只有亞洲仍然保持著總體和平」。即便前不久柬泰邊界出現的局部衝突，也在各方努力下很快得到平息。

王毅說，亞洲地區也並非一帆風順、風平浪靜，現在要警惕日本最近出現的危險動向。日本現職首相（此指高市早苗）竟然公開聲稱，台海有事就構成日本可以行使集體自衛權的「危急存亡事態」 ，這是日本首相戰後80年來第一次公開發出這種狂言，「直接挑戰中國的國家主權，直接挑戰台灣已經歸還中國的戰後國際秩序，直接背棄了日方向中國做出的政治承諾。中國當然不能答應，14億中國人都不會答應！」

王毅表示，德國戰後對法西斯進行了全面清算，制定了禁止宣揚納粹主義的法律。而日本至今仍然把甲級戰犯供奉在神社裡，日本政要絡繹不絕去頂禮膜拜，把他們奉為「英靈」。「這種現象在歐洲不可想像，這才是一切問題的根源所在」。

王毅強調，日本領導人在台灣問題上的錯誤言論，「暴露了日本侵略殖民台灣的野心未泯、復活軍國主義的陰魂不散」。

他並指出，日本當年就是以所謂「危急存亡事態」為由，對中國發動侵略，對美國珍珠港實施襲擊的。殷鑒不遠，不得不察。如果不思悔改，勢必重蹈覆轍，善良的人們應當警惕了。

他「提醒」日本人民，不要再次被極右勢力和極端思潮所蒙蔽裹脅。他並喊話，「一切愛好和平的國家也要對日本發出警示：如果要走回頭路，那是自取滅亡。如果再賭一次，只能敗得更快，輸得更慘！」